Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - Les exportations de biens du Sénégal sont estimées à 82,9 milliards de FCFA au mois d'août 2025

20 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou FAYE

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) , les exportations de biens du Sénégal dans l'espace Uemoa sont estimées à 82,9 milliards contre 101,1 milliards un mois plus tôt.

La même source souligne qu'elles représentent 20,5% de la valeur totale des exportations de biens, soit une dégradation de 2,9 points de pourcentage comparé au mois précédent.

Avec une part de 77,4% contre 75,7% au mois précédent, le Mali reste le premier client du Sénégal, au sein de cette Union. Les produits pétroliers sont les principales denrées vendues à ce partenaire, avec une part de 45,6%, en repli de 13,8 points de pourcentage comparé à juillet 2025.

