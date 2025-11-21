Afrique: Sommet du G20 en Afrique du Sud - Un tournant ou un rendez-vous de plus ?

Historique ! C'est le qualificatif que l'on pourrait donner au Sommet annuel du G20 qui se tient, pour la première fois, depuis sa création en 1999, en Afrique. Plus précisément au pays de Nelson Mandela qui accueille, les 22 et 23 novembre 2025 à Johannesburg, les dirigeants des plus puissantes économies au monde.

Une performance dont peut s'enorgueillir le président de la Nation arc-en-ciel qui assure la présidence tournante de ce prestigieux regroupement international. Et pour mieux marquer le coup, Pretoria entend, au-delà de la symbolique du choix d'un pays africain, replacer les priorités du continent noir au centre des intérêts de la puissante organisation internationale.

L'objectif étant d'inscrire le développement des pays du Sud à l'agenda global, en militant, entre autres, pour l'allègement de la dette des pays en développement, le renforcement de la lutte contre les inégalités économiques, la promotion d'une coopération multinationale, le financement à l'adaptation au changement climatique. Une orientation ambitieuse, qui pourrait d'autant plus faire de ce sommet de Johannesburg, un tournant qu'elle vise, ni plus ni moins, qu'à arracher une déclaration dans le sens de la prise d'engagements forts en faveur des pays du Sud.

Le locataire de la Maison Blanche ne blaire pas les dirigeants sud-africains

Et l'Afrique du Sud se sent d'autant plus dans son rôle, que dans l'organisation de ce sommet historique qu'elle tient sous le thème évocateur « Solidarité, égalité, durabilité », elle a le soutien de l'Union africaine. Soit dit en passant, l'organisation panafricaine a été admise comme membre permanent du G20 en 2023, question de donner une voix plus représentative au continent noir au sein du groupe.

La question qui se pose est de savoir si ce premier sommet du G20 qui se tient en terre africaine, répondra à ces attentes du continent noir portées par le pays de Jacob Zuma. Ou si cette rencontre de haut niveau de Johannesburg répondra à la logique routinière des sommets qui se suivent et se ressemblent sans véritablement impacter la vie de l'organisation, encore moins changer le cours de l'Histoire.

La question reste d'autant plus posée que ce sommet « africain » du G20 se tient en l'absence de certains chefs d'Etat qui sont autant de poids lourds du groupe, à l'image du président américain, Donald Trump, de son homologue Russe Vladimir Poutine toujours limité dans ses déplacements en raison du mandat d'arrêt émis à son encontre par la Cour pénale internationale (CPI), en mars 2023, et du Chinois Xi Jinping. Mais si Moscou et Pékin ont choisi de se faire représenter à ce sommet par leurs ministres respectifs des Affaires étrangères, Washington a tout simplement pris l'option du boycott. Pour cause, le locataire de la Maison Blanche ne blaire pas les dirigeants sud-africains.

Non seulement leur position en faveur de la cause palestinienne n'est pas pour les mettre dans les bonnes grâces de Washington connue pour son parti pris en faveur d'Israël, mais aussi Donald Trump accuse Prétoria de persécution contre la minorité blanche, allant même jusqu'à parler de « génocide blanc ». Toujours est-il que le milliardaire président n'a jamais digéré la présidence sud-africaine du G20, qu'il a même qualifiée de « véritable honte ». C'est dire si l'iconoclaste locataire du Bureau Ovale avait déjà annoncé la couleur et l'absence d'une délégation américaine en terre sud-africaine, est loin d'être une surprise.

Les sommets sur le climat se suivent et tendent à connaître les mêmes échecs

En tout état de cause, avec ces absences de taille, on attend de voir ce à quoi va aboutir le sommet de Johannesburg. Et surtout si l'Afrique est capable de peser dans ce club des premières puissances économiques au monde, pour obtenir des engagements. Toujours est-il qu'une chose est de parvenir à une déclaration, une autre est de tenir les engagements pris.

Et au regard du contexte international marqué par des divergences entre grandes puissances sur des sujets majeurs, on se demande si la volonté de l'Afrique de bousculer l'ordre de la gouvernance mondiale à la faveur de ce sommet qui accueille tout de même une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, ne restera pas encore un voeu pieu.

C'est dire qu'aussi noble que puisse paraître la cause défendue par l'Afrique du Sud en termes de lutte pour l'allègement de la dette des pays du Sud, la réduction des inégalités économiques et la promotion du multilatéralisme, le combat est loin d'être gagné d'avance. Quant à la question du financement à l'adaptation au changement climatique, on attend de voir si, à la faveur de cette rencontre de Johannesburg, les lignes vont bouger significativement dans un contexte où les sommets sur le climat se suivent et tendent à connaître les mêmes échecs.