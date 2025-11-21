Afrique: Emmanuel Macron - Le Coq gaulois à la recherche d'une nouvelle basse-cour ?

analyse

Une question à un sou ! Qu'est-ce qui fait courir un Coq gaulois du sud-ouest de l'océan Indien à l'ouest de l'océan Atlantique ? La recherche d'asticots pour améliorer son ordinaire diplomatique, économique et géostratégique. Bingo !

Par ces temps de remise en cause de l'ordre mondial né de la seconde guerre mondiale et de la disparition de la bipolarité EST/OUEST, il y a de quoi troubler le sommeil d'une France qui ne veut pas faire le deuil d'un passé de conquérant d'empires et de marchés coloniaux, surtout que depuis 3 ans, elle a mal à son pré carré sahélien.

Dès lors, au Quai d'Orsay, à Matignon et surtout à l'Elysée, toute opportunité est bonne à saisir pour que la perte d'influence au Sahel ne passe pas en perte au profit ou pire, en contagion désastreuse sur d'autres pays africains. C'est dans cette dynamique que la tenue de la prochaine réunion du G 20 en Afrique du Sud, les 22 et 23 novembre, est une fenêtre pour le président Macron d'explorer comment maintenir et renforcer une coopération de l'Hexagone avec les pays du continent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En 5 jours, Emmanuel Macron devrait donc visiter 4 pays : île Maurice, Afrique du Sud, le Gabon et l'Angola. On attend de voir les résultats de cette nouvelle tournée africaine de Jupiter bien que le bataclan des médias bienveillants vante déjà le choix judicieux de ces pays. Il souligne ainsi à souhait le « succes story » de l'île Maurice, qui en 30 ans aurait réussi un miracle économique dans la diversification de ses pôles de croissance.

Ces médias oublient d'ajouter qu'avec à peine 1, 5 million d'habitants, entourée d'une mer poissonneuse, des plages de rêve et des étés indiens à fendre le coeur des touristes occidentaux, sans oublier le régime de paradis fiscal qui favorise les transactions financières, des plus licites au plus obscures, l'île Maurice n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour lutter contre la pauvreté.

L'Afrique du Sud est également présentée comme un partenaire stratégique de premier choix avec lequel la France doit renforcer sa coopération à cause de ses immenses potentialités minières. Idem pour l'Angola et le Gabon, soulignent ces confrères hexagonaux, comme pour dire que la France en y élargissant ses liens de coopération et son influence, ne perd pas au change avec les Etats « instables et moins riches du Sahel. »

Encore faut-il pousser loin l'analyse pour dire que si la France n'abandonne pas ses vieilles méthodes gaullistes, focardiennes ou à la Bolloré, bref l'arrogance, qui en impose plus qu'elle ne propose avec respect et équité, elle rencontrera le même front de refus de la domination, surtout en Afrique du Sud et en Angola. C'est connu, ces pays ont une histoire riche d'une tradition de luttes anticolonialistes plus violentes qu'au Sahel.

Par ailleurs, ils ont des relations diplomatique, économique et militaire poussées avec des nations autrement plus puissantes que la France dont les entreprises ne manqueront pas de donner le change, pour ne pas dire une rude concurrence à celles hexagonales.

Bref, bonne tournée au Coq gaulois en quête d'une nouvelle basse-cour africaine ! Mais gare aux désillusions de ne plus lire dans les yeux des gouvernements africains d'ici et d'ailleurs, les « béni- oui-oui des hommes couchés, attendant comme une grâce, le réveil de la botte », pour reprendre l'exclamation iconique de Paul Niger, poète de la négritude.