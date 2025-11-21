Nigeria: Le séparatiste biafrais Nnamdi Kanu condamné à la perpétuité pour «terrorisme»

Le leader séparatiste biafrais Nnamdi Kanu a été condamné à la prison à vie ce jeudi 20 novembre. Il est reconnu coupable de « terrorisme » par la justice nigériane, qui n'a pas suivi le procureur qui a réclamé la peine de mort. L'audience à la Haute Cour fédérale d'Abuja a été émaillée d'incidents et Nnamdi Kanu n'a pas assisté à l'énoncé du jugement.

Avant de prononcer la sentence, le juge James Omotosho a cité un passage de l'Évangile selon Saint-Matthieu pour justifier pourquoi la peine de mort ne serait pas appliquée à Nnamdi Kanu.

Puis en quelques minutes, le juge Omotosho a condamné le leader sécessionniste Biafrais à une peine d'emprisonnement à vie pour quatre chefs d'accusation. Et 20 ans et 5 ans de prison pour deux chefs d'accusation restants. Deux qui seront purgés simultanément.

La Haute Cour fédérale d'Abuja a donc retenu contre Nnamdi Kanu comme charges des actes de terrorisme et ainsi que l'importation illégale au Nigeria d'un émetteur radio. Le juge Omotosho a dit n'avoir « aucune hésitation» pour ce verdict que Nnamdi Kanu n'a pas entendu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plusieurs heures auparavant, le chef de l'IPOB avait été expulsé de la petite salle d'audience du tribunal d'Abuja après un échange houleux avec le juge.

Ce dernier a demandé à ce que le fondateur de Radio Biafra soit placé dans le quartier pénitentiaire sous haute surveillance, quel que soit le centre de détention où il sera incarcéré.

Nnamdi dispose d'un délai de 90 jours pour faire appel. Mais cette condamnation est l'épilogue d'une décennie d'un feuilleton judiciaire aux multiples rebondissements.