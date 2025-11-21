Angola: TAAG présente l'Airbus A220-300 pour la première fois à Airshow 2025

Calumbo — TAAG, la compagnie aérienne angolaise, a présenté pour la première fois au sol son nouvel Airbus A220-300 lors d'Airshow 2025, l'un des plus grands salons aéronautiques mondiaux organisé à Dubaï, a appris aujourd'hui ANGOP.

Selon un communiqué de l'institution, Airshow 2025 se déroule du 17 au 21 de ce mois aux Émirats arabes unis (EAU), avec une participation historique de l'Angola, qui y expose l'Airbus A220-300.

Cette initiative a offert aux visiteurs, aux partenaires du secteur et aux médias internationaux l'opportunité exclusive de visiter la cabine et de découvrir les fonctionnalités de cet appareil qui dessert les lignes régionales de TAAG, précise le communiqué.

« La présence de l'Airbus A220-300 au Salon aéronautique de Dubaï constitue une étape importante pour TAAG, invitant la communauté aéronautique à en apprendre davantage sur les produits et services de la compagnie aérienne angolaise, ainsi que sur sa stratégie axée sur le renforcement des liaisons intra-africaines, renforcées par cet avion polyvalent et ultramoderne », peut-on lire dans le communiqué.

La note que le Salon aéronautique de Dubaï constitue une excellente plateforme pour la compagnie aérienne nationale angolaise afin de réaffirmer sa trajectoire de croissance et d'améliorer l'expérience client, tandis que la compagnie entreprend un ambitieux processus de transformation et de modernisation, tous ses opérateurs étant basés au nouveau hub, l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN).

L'Airbus A220-300 a une capacité totale de 137 passagers : 12 en classe affaires, 35 en classe premium et 90 en classe économique.