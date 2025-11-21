Afrique: Luanda accueille un sommet sur l'investissement en Afrique

20 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La capitale angolaise accueillera, la semaine prochaine, le sommet sur l'Investissement Durable en Afrique (ASIS) ainsi que la 10e réunion annuelle des Zones Économiques Spéciales du continent (AEZO), destinés à promouvoir la coopération stratégique entre les pays africains.

Ces événements, qui se tiendront du 26 au 28 novembre, sont une initiative de l'Union africaine et de l'Association des Zones Économiques d'Afrique (AEZO), avec le soutien institutionnel de partenaires tels que l'Agence Spéciale Tanger Med, l'ONUDI, la CNUCED et le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

Selon une note de presse à laquelle l'ANGOP a eu accès jeudi, les deux rencontres visent à renforcer la coopération stratégique en matière d'investissement durable et à développer l'écosystème des zones économiques spéciales des pays africains.

Inscrit dans les commémorations du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, le programme aura pour hôtes officiels le ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi que la Zone Économique Spéciale de Luanda-Bengo.

D'après le document, les travaux porteront sur la résilience économique, le développement industriel, la durabilité et l'accroissement des flux de capitaux à long terme, consolidant ainsi la position de l'Angola à l'avant-garde de la transformation continentale.

La tenue simultanée de ces rencontres à Luanda confirme la reconnaissance internationale de l'Angola en tant que pôle régional d'attraction des investissements, tout en consolidant la ZEE comme moteur de la transformation économique, tant nationale que continentale.

