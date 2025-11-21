document

À quelques jours de la clôture des inscriptions des organisations et leaders de jeunesse en vue de l'organisation du Dialogue National entre le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, et la Jeunesse Gabonaise, la Coordination Générale du Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon a tenu une importante conférence de presse majeure ce mercredi 20 novembre 2025, présidée par son Coordonnateur Général, M. Emmanuel Obakamba Ombana, en présence des membres de la Coordination Générale.

Cette rencontre avec les médias avait pour objectif de dresser l'état des lieux des inscriptions et de rappeler les enjeux stratégique de ce Dialogue historique en perspective.

1 - Un engouement national inédit.

Selon le point présenté, plus de 200 organisations de jeunesse et plus de 10 000 jeunes leaders se sont déjà inscrits pour participer à ce Dialogue. Une mobilisation exceptionnelle qui traduit la volonté forte de la jeunesse de prendre part à la refondation des politiques publiques qui la concernent.

Pour le Coordonnateur Général, M. Emmanuel Obakamba Ombana « cet engagement démontre la maturité de la jeunesse gabonaise et son désir d'être actrice dans la construction de la Nouvelle République ».

2 - Un Dialogue national inscrit dans les normes internationales.

Lors de son intervention, M. Emmanuel OBAKAMBA OMBANA a rappelé que cette initiative s'inscrit pleinement dans :

1 - la Résolution 2250 des Nations Unies sur Jeunesse, Paix et Sécurité ;

2 - la Charte Africaine de la Jeunesse ;

3 - les standards internationaux de participation citoyenne des jeunes.

Il a également souligné que le Gabon a l'opportunité historique de se positionner comme un modèle en Afrique Centrale, où la voix des jeunes influence réellement les politiques nationales.

3 - Des enjeux nationaux majeurs.

La conférence de presse a mis en lumière plusieurs défis urgents auxquels la jeunesse est confrontée, notamment :

1 - la réforme du Ministère de la Jeunesse et de ses directions techniques ;

2 - la mise en place effective de la Politique Nationale de la Jeunesse ;

3 - la réorganisation des associations de jeunesse et des plateformes consultatives ;

4 - la refondation des programmes publics dédiés à l'insertion, l'éducation citoyenne, la formation et l'entrepreneuriat ;

5 - le positionnement stratégique de la jeunesse gabonaise dans les débats régionaux, africains et mondiaux.

Le Coordonnateur a rappelé que depuis plusieurs années, la présence internationale de la jeunesse gabonaise s'est affaiblie, que ce soit au niveau de la CEEAC, de l'Union Africaine ou des initiatives mondiales de l'ONU. Le Dialogue National doit permettre de corriger cette absence et reconstruire une représentation forte.

4 - Un appel solennel au Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement.

Au nom des centaines d'organisations mobilisées, M. Emmanuel Obakamba Ombana a réaffirmé l'appel des jeunes : « Plus de 200 organisations et plus de 10 000 jeunes leaders appellent solennellement le Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, à ouvrir un Dialogue National inclusif, structuré et ambitieux, afin de repenser en profondeur toutes les politiques de jeunesse. »

Il a insisté sur l'urgence d'éviter « les erreurs du passé, notamment la nomination de responsables sans réelle capacité à porter la vision jeunesse, ce qui a contribué au blocage institutionnel des dernières années. »

5 - Conclusion : une étape décisive pour la Nouvelle République.

Cette conférence de presse marque une étape déterminante dans le processus du Dialogue National de la Jeunesse. Elle confirme que la jeunesse gabonaise, déterminée, organisée et ambitieuse, souhaite participer activement à la reconstruction des institutions et à la refondation des politiques publiques.

Le Bureau de la Coordination invite enfin toutes les organisations restantes à s'inscrire avant la date limite prévue pour le 30 novembre 2025, afin de garantir une représentation large, inclusive et crédible.