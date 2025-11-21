Burkina Faso: Disparition de l'émir de Djibo, Boubakari Dicko

Au Burkina Faso, il était l'une des figures représentatives de la communauté peule, l'émir de Djibo, de son vrai nom, Sa Majesté Boubakari Dicko. Responsable coutumier et religieux, il s'est éteint mercredi ce 19 novembre à Ouagadougou, des suites de maladie. Personnage central au niveau de la chefferie peule, l'annonce de sa mort est un coup dur pour les habitants de Djibo. Son corps a été transporté jusqu'à Djibo par hélicoptère pour être inhumé dans la cour royale.

Des visages graves. Des soupirs, des larmes et des pleurs de femmes, l'atmosphère était lourde dans la ville de Djibo, dans le nord du Burkina Faso, selon plusieurs témoignages d'habitants. Ce 19 novembre, les écoles sont restées fermées toute la journée.

Pour les habitants de Djibo, c'est « un guide, un conseiller et un homme de paix » qui s'en est allé. Parents, notables et populations ont rendu un dernier hommage à l'illustre disparu. Le gouvernement burkinabè, de son côté, a salué « la mémoire d'un homme de dialogue attaché aux traditions ».

En sa qualité de responsable coutumier et religieux, l'émir de Djibo a oeuvré, pendant près de quarante ans, à la promotion de la paix et de la cohésion, a reconnu le gouvernement. Intronisé en 1987, après le décès de son père, Sa Majesté Boubakari Dicko était un personnage central dans la chefferie coutumière. Il fait partie des trois grands émirs du Djelgodji.

Représentant de sa communauté auprès de l'administration, et ce, depuis l'époque coloniale, l'émir de Djibo s'est investi dans la résolution de différends. Il occupa également un siège de député à l'Assemblée nationale pour le compte de la province du Soum. Il repose désormais auprès de ses père et grand-père dans la cour royale à Djibo.