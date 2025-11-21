Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 21 novembre 2025

Nigeria : Le leader séparatiste Nnamdi Kanu condamné à la prison à vie pour terrorisme

Le jeudi 20 novembre, le leader d’un mouvement luttant pour l’indépendance de la région du Biafra a été condamné à la perpétuité pour “terrorisme”. L’homme, accusé d’avoir encouragé des actions violentes par ses discours, risquait la peine de mort.

C’est ainsi que se conclut ce que la BBC voit comme “un procès judiciaire dramatique, qui aura duré une décennie”. Le jeudi 20 novembre, Nnamdi Kanu, leader du Mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra (Ipob), qui milite pour l’indépendance de cette région du Nigeria, a été condamné à perpétuité. “Le ministère public avait requis la peine de mort, mais le juge, James Omotosho, a déclaré que les exécutions étaient désormais ‘mal vues’”, précise le média britannique, qui retrace ensuite l’histoire de l’homme. (Source : Pressafrik)

Afrique : Les milliardaires du G20 pourraient sortir le monde de la pauvreté

Alors que le G20, qui réunit les plus importantes économies ainsi que l’Union européenne et l’Union africaine, doit se réunir ce week-end, Oxfam dénonce une nouvelle fois le niveau criant des inégalités dans le monde.

En effet, les milliardaires des 19 pays du G20 ont gagné l’année dernière 2.200 milliards de dollars, une somme qui aurait permis de sortir toute la planète de la pauvreté, selon le calcul de l’ONG installée au Royaume-Uni. ( Source : Deutsche Welle)

Cameroun : Issa Tchiroma Bakary appelle à une nouvelle journée ville morte

Le président national du Front pour le salut national du Cameroun (Fsnc) Issa Tchiroma Bakary a appelé à faire de la journée du vendredi 21 novembre 2025, une journée de deuil national.

Parallèlement, il s’agit d’un appel tacite à cesser, le temps de la journée, les occupations professionnelles. Comme lors des villes mortes. Ce qui fait dire à Cyrille Tchamba qu’il s’agit d’un véritable test pour celui qui s’est autoproclamé président du Cameroun. (Source : Actu Cameroun)

Tunisie : L’opposant Jawhar Ben Mbarek de nouveau hospitalisé après 22 jours de grève de la faim

Détenu depuis février 2023 et condamné à 18 ans de prison, l’opposant tunisien Jawhar Ben Mbarek a été hospitalisé pour la cinquième fois en trois semaines en raison d’une grève de la faim “sauvage”. Sa famille alerte sur une dégradation rapide de son état de santé tandis que les autorités contestent la réalité de ces grèves.

La semaine dernière, la famille et la défense de Ben Mbarek ont accusé des gardiens et des détenus de l’avoir violenté pour tenter de le forcer à s’alimenter, affirmant qu’il avait été frappé. ( Source : Africa Radio)

Érythrée : 20 ans de prison requis contre un suspect pour traite d’êtres humains

Le parquet néerlandais a requis mercredi une peine de 20 ans de prison requis à l’encontre d’un suspect érythréen, présenté comme le cerveau d’un réseau de traite d’êtres humains ayant torturé des réfugiés et migrants africains dans des centres de détention situés en Libye et en Érythrée.

Selon l’accusation, Amanuel Walid, aussi connu sous le nom de Tewelde Goitom, 42 ans, dirigeait un vaste réseau qui organisait une route migratoire vers l’Europe via la Libye. L’enquête, qui porte sur la période 2014-2019, estime que des milliers de personnes ont été détenues dans des conditions déshumanisante afin d’extorquer des rançons à leurs familles. ( Source : Africanews)

Burkina Faso : Le gouvernement impose le port du Faso Dan Fani lors des cérémonies officielles

Dans le cadre de la refondation nationale axée sur la promotion des valeurs identitaires, le Gouvernement burkinabè officialise l’obligation de privilégier les tenues traditionnelles nationales lors des cérémonies officielles. Cette mesure, qui vise à ériger le patrimoine vestimentaire en symbole de dignité et d’unité, est portée par le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

S’appuyant sur le décret n°2023-0647/PRES-TRANS/PM/MEFP/MDICAPME du 02 juin 2023 et l’arrêté n°2023-455/MCCAT/CAB du 02 novembre 2023, le Ministère rappelle aux agences d’hôtes et d’hôtesses intervenant lors d’événements publics l’impératif de mettre en avant le Faso Dan Fani, le Koko Dunda ou tout autre tissu traditionnel burkinabè. (Source : Fil infos)

Côte d’Ivoire : Des milliers de demandeurs d’asile burkinabés et maliens obtiennent le statut de réfugiés

En Côte d’Ivoire, plus de 69 000 demandeurs d’asile burkinabés et 1 500 maliens se sont vus reconnaître le statut de réfugié ces dernières semaines. Une « révélation » discrète tirée d’un simple tableau de bord technique mis en ligne ce 20 novembre. Le document est signé du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies et de la Daara, la direction ivoirienne en charge de l’aide aux réfugiés. Un changement symbolique avant tout.

Le texte offre le statut de réfugiés aux demandeurs d’asile enregistrés à partir de mai 2021. Ceux qui ont fui les violences dans le sud du Burkina Faso et du Mali, pour s’abriter dans le nord de la Côte d’Ivoire. (Source : RFI)

Guinée : L’ONU réclame une enquête après l’enlèvement des enfants du chanteur Elie Kamano

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a fait part, jeudi, de sa vive inquiétude face aux informations signalant la « disparition forcée présumée » de plusieurs proches de l’artiste et opposant guinéen Elie Kamano.

« Nous exhortons les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur retour immédiat et en sécurité […] ainsi qu’à mener une enquête rapide, approfondie et impartiale sur leur disparition et à traduire les responsables en justice », a déclaré dans un communiqué Seif Magango, porte-parole du Haut-Commissariat. (Source : ONU info)

Madagascar : Les autorités mettent au jour une émeraude de 300 kg cachée dans le palais présidentiel

À Madagascar, un bloc d’émeraude sur gangue d’environ 300 kg, dissimulé depuis 2009 dans une salle secrète du Palais présidentiel d’Ambohitsorohitra, a été dévoilé le 19 novembre par le ministre des Mines. Les autorités prévoient une expertise et envisagent la mise en vente de cette pierre de collection afin de renflouer les caisses de l’État.

Selon les premières indications, les autorités envisagent désormais de procéder à une vente officielle de cette émeraude afin de renflouer les caisses de l’État et financer des actions destinées à la population. (Source : RT )

Afrique : Luanda accueille un sommet sur l’investissement

La capitale angolaise accueillera, la semaine prochaine, le sommet sur l’Investissement Durable en Afrique (ASIS) ainsi que la 10e réunion annuelle des Zones Économiques Spéciales du continent (AEZO), destinés à promouvoir la coopération stratégique entre les pays africains.

Ces événements, qui se tiendront du 26 au 28 novembre, sont une initiative de l’Union africaine et de l’Association des Zones Économiques d’Afrique (AEZO), avec le soutien institutionnel de partenaires tels que l’Agence Spéciale Tanger Med, l’ONUDI, la CNUCED et le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). (Source : Angola Press Agency)