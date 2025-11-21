Sénégal: Construction d'un Centre de formation professionnelle à Thionck Essyl - L'Etat pose le premier acte

20 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Njekk Sarré a procédé ce jeudi, à la signature de l'avenant nº 1 de la convention pour la construction du Centre de formation professionnelle (CFP) de Thionck Essyl, en partenariat avec l'ONG Foundawtion.

Le premier acte pour la réalisation du Centre de formation professionnelle (CFP) a été posé jeudi, avec la signature du premier avenant de la convention. « Cette étape majeure illustre la volonté ferme du gouvernement de doter notre pays d'infrastructures modernes, adaptées aux besoins des jeunes et aux exigences des métiers d'avenir », a dit le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Njekk Sarré.

D'après lui, elle vient également renforcer une collaboration exemplaire avec Foundawtion, aux côtés de qui son département travaille pour offrir aux apprenants de la région de Ziguinchor un cadre d'apprentissage « innovant, inclusif et durable ».

« Le futur CFP de Thionck Essyl contribuera à renforcer les compétences locales ; à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes ; à dynamiser le développement socio-économique de la commune et de toute la région », a-t-il soutenu.

Pour le ministre, la construction du CFP constitue, une avancée importante pour l'équité territoriale et pour la promotion d'une formation professionnelle de qualité au Sénégal.

Lire l'article original sur Le Soleil.

