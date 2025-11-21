Dans le département de la Louetsi-Wano, une initiative citoyenne forte et prometteuse est en train de prendre racine, suscitant l'enthousiasme de toute une localité. Née d'une volonté de redonner de l'espoir et d'offrir un avenir structuré à la jeunesse, le Ndoty Club de Lébamba est bien plus qu'une simple école de football : c'est un véritable projet social et sportif porté par un enfant du pays, Mac-Gregor Massala.

Ce promoteur, natif de Lébamba, a eu à coeur de mettre sur pied cette structure pour les jeunes frères, âgés de 7 à 17 ans, qui rêvent du ballon rond. L'objectif est clair : leur offrir un cadre propice et professionnel pour évoluer, se développer et, surtout, se construire un avenir.

Un rêve Porté par l'Exemple

Le Ndoty Club se positionne comme un incubateur de talents. Mac-Gregor Massala ambitionne de donner à ces jeunes, les outils nécessaires pour réaliser leurs rêves les plus fous, ceux de devenir les futures icônes du football mondial. « Permettre à ces jeunes de réaliser leurs rêves, être des stars de demain comme Ronaldo, Messi ou Aubameyang. Mac-Gregor Massala compte bien oeuvrer pour leur concrétisation », clame le promoteur, soulignant la noblesse de son engagement.

Pour Lébamba, le Ndoty Club est une bénédiction.

Il s'agit d'une alternative crédible à l'oisiveté, qui utilise le sport comme vecteur d'éducation, de discipline et d'insertion sociale. En investissant dans la jeunesse locale, Mac-Gregor Massala ne fait pas qu'offrir des crampons et des maillots. "C'est une initiative qui va participer à éloigner les jeunes du vice, du manque et du besoin" dira t-il. Ce jeune gabonais a eu l'idée d'investir dans le tissu social et la fierté régionale.

Un projet citoyen à encourager

L'initiative de Mac-Gregor Massala est un modèle à suivre pour les élites et les acteurs de la société civile gabonaise. L'engagement personnel, le retour aux sources et la volonté d'oeuvrer pour le développement des siens sont les piliers sur lesquels, la jeunesse du Gabon pourra se construire.

Le Ndoty Club de Lébamba mérite le soutien total des autorités, des partenaires privés et de la diaspora. En encourageant ce projet, c'est toute la communauté qui gagne : elle voit ses enfants grandir dans la discipline, l'espoir et l'excellence, marchant peut-être sur les traces des légendes qui ont fait la fierté de l'Afrique.