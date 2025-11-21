Afrique: Des personnalités féminines africaines saluent la dynamique de développement à Es-Semara

Des personnalités féminines africaines ont récemment salué la dynamique de développement que connaît la province d'Es-Semara dans différents domaines.

Réunies dans le cadre de la 5e édition du Forum féminin "Les perles du désert" (15-17 novembre), les participantes se sont dites impressionnées par le niveau de développement socio-économique et par la qualité des infrastructures de la province.

Dans ce cadre, la présidente de la commune de Golf Sud (Guédiawaye, Sénégal), Khadidiatou Diop Diouf, s'est dite fière de prendre part à ce forum, qui a réuni une pléiade de femmes de renom et leur a permis de constater de visu le niveau de développement ainsi que le climat de stabilité et de paix qui règne dans la province.

Cet événement à Es-Semara a également permis aux participantes de constater directement le développement local et de célébrer le 50e anniversaire de la Marche Verte avec les habitants de la province, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, la maire de la commune de San, au Mali, Félicité Diarra, a souligné que la visite effectuée à Es-Semara a profondément marqué les participantes, au regard du niveau de développement que connaît la ville dans divers domaines, exprimant son souhait de renforcer les relations entre la commune de San et la ville d'Es-Semara.

L'implication de la femme dans les différents secteurs, ainsi que sa participation à la gestion des affaires locales et au renforcement du développement, illustrent de manière concrète la place privilégiée qu'occupe la femme dans la région, a-t-elle souligné.

De son côté, Mme Barbara Ky, directrice du genre à la Commission de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), a fait part de son admiration pour les projets de développement et les infrastructures dont bénéficie la ville d'Es-Semara, soulignant que ces réalisations n'auraient pu voir le jour sans la Haute Sollicitude dont jouit cette région.

Elle a également salué la qualité de l'organisation de ce forum, la chaleur de l'accueil et l'hospitalité qui caractérisent les habitants d'Es-Semara et les Marocains de manière générale.

A cette occasion, un hommage appuyé a été rendu à des femmes qui se sont illustrées par leurs actions et initiatives tant au niveau national que régional dans les différents domaines.

Il s'agit de Leila Zwine, commissaire divisionnaire de police à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Nadia Mouadden, présentatrice du téléjournal à la première chaîne, Farhana Ayach, journaliste à Medi1, Aicha Sbai, directrice régionale de Barid Al Maghrib à Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, et Zineb El Khiati, avocate et membre du Bureau exécutif de l'association "Adala".

Organisé par l'Association "Al Nour" pour le rayonnement de la femme et de l'enfant, ce forum féminin, qui coïncide avec la célébration de la Glorieuse Marche Verte et la Fête de l'Indépendance, a connu plusieurs activités dont des colloques, des ateliers de sensibilisation, des expositions artistiques et des visites à plusieurs projets socio-économiques et culturels.

Cette manifestation a également connu l'organisation d'une "Tente de la poésie", marquée par des déclamations poétiques et des spectacles folkloriques puisant dans le patrimoine hassani.