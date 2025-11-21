La capitalisation boursière globale (marché actions et obligations réunies) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 19,583 milliards FCFA au terme de la séance de cotation de ce jeudi 20 novembre 2025.

Cette capitalisation s'est établie à 23 944,575 milliards FCFA contre 23 924,992 milliards FCFA la veille. Cette hausse est occasionnée par celle du marché des actions qui s'est accrue de 19,753 milliards, en passant de 13 259,512 milliards FCFA la veille à 13 279,265 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre une baisse de 17 millions, en se situant à 10 665,310 milliards FCFA contre 10 665,480 milliards FCFA le 19 novembre 2025.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,225 milliard FCFA contre 4,611 milliards FCFA la veille.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au niveau des indices, la situation est toujours contrastée. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,15% à 344,42 points contre 343,90 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est aussi en hausse de 0,38% à 165,02 points contre 164,39 points précédemment. En revanche, l'indice BRVM Prestige a légèrement régressé de 0,09% à 141,69 points contre 141,82 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,37% à 2 185 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 3 135 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 7,25% à 1 405 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 4,07% à 9 850 FCFA) et UNIWAX Côte d'Ivoire (plus 3,25% à 1 430 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (moins 7,33% à 11 500 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 4,18% à 19 500 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 3,08% à 945 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 2,70% à 10 800 FCFA) et BOA Sénégal (moins 1,70% à 5 505 FCFA).