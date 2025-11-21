Congo-Kinshasa: Illicocash Ligue 1 - Première victoire se Sanga Balende, DCMP et les Aigles se neutralisent

20 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le derby kinois entre le Daring Club Motema Pembe et les Aigles du Congo s'est achevé sur un match nul (2-2) au stade des Martyrs ce jeudi 20 novembre. Tandis que, Sanga Balende a décroché sa première victoire de la saison en s'imposant (2-1) face au CS Manika au stade Kibasa-Maliba de Lubumbashi.

Le choc entre le DCMP et les Aigles du Congo a tenu toutes ses promesses. Les Aigles ont ouvert le score à la 24e minute, cependant le DCMP a rapidement réagi pour égaliser (1-1, 27e). En seconde période, les immaculés de DCMP prennent l'avantage (1-2, 47e), avant que les Samouraïs des Aigles du Congo ne sauvent le point du match nul dans les derniers instants (2-2, 63e).

Sanga Balende en position délicate

Ce résultat n'impacte pas le classement du groupe A : le DCMP se maintient à la 6e place avec 10 points, tandis que les Aigles du Congo conservent leur 3e place avec 11 points.

À Lubumbashi, Sanga Balende a enfin offert une victoire à ses supporters. Théo Kibonge a ouvert le score dès la 19e minute sur une passe décisive de Fabien Mukendi Kamunga.

Juste avant la pause, Élisée Fumbenu Nawej, a doublé la mise sur penalty (2-0, 45e+1). La réduction du score de CS Manika par Beni, également sur penalty à la 49e minute, n'a pas suffi à inverser la tendance.

Malgré ce succès bienvenu, Sanga Balende reste lanterne rouge avec 4 points. Le CS Manika, quant à lui, stagne à la 12e place avec 5 points.

