Le derby kinois entre le Daring Club Motema Pembe et les Aigles du Congo s'est achevé sur un match nul (2-2) au stade des Martyrs ce jeudi 20 novembre. Tandis que, Sanga Balende a décroché sa première victoire de la saison en s'imposant (2-1) face au CS Manika au stade Kibasa-Maliba de Lubumbashi.

Le choc entre le DCMP et les Aigles du Congo a tenu toutes ses promesses. Les Aigles ont ouvert le score à la 24e minute, cependant le DCMP a rapidement réagi pour égaliser (1-1, 27e). En seconde période, les immaculés de DCMP prennent l'avantage (1-2, 47e), avant que les Samouraïs des Aigles du Congo ne sauvent le point du match nul dans les derniers instants (2-2, 63e).

Sanga Balende en position délicate

Ce résultat n'impacte pas le classement du groupe A : le DCMP se maintient à la 6e place avec 10 points, tandis que les Aigles du Congo conservent leur 3e place avec 11 points.

À Lubumbashi, Sanga Balende a enfin offert une victoire à ses supporters. Théo Kibonge a ouvert le score dès la 19e minute sur une passe décisive de Fabien Mukendi Kamunga.

Juste avant la pause, Élisée Fumbenu Nawej, a doublé la mise sur penalty (2-0, 45e+1). La réduction du score de CS Manika par Beni, également sur penalty à la 49e minute, n'a pas suffi à inverser la tendance.

Malgré ce succès bienvenu, Sanga Balende reste lanterne rouge avec 4 points. Le CS Manika, quant à lui, stagne à la 12e place avec 5 points.