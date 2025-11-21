Congo-Kinshasa: Samuel Mbemba remet deux résolutions reconnaissant le génocide congolais à l'ECC

Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, vulgarise la résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) ainsi que celle de la société civile africaine, reconnaissant les génocides commis en RDC.

Il a remis ces deux documents, jeudi 20 novembre, au président de l'Église du Christ au Congo (ECC), le révérend André Bokondoa.

Le ministre congolais se réjouit de l'engagement de ce responsable ecclésiastique à vulgariser ces deux résolutions.

Durant près d'une heure, ces deux personnalités ont échangé autour de cette avancée significative dans le combat pour la reconnaissance des génocides congolais commis par le Rwanda depuis plus de trois décennies.

Lors d'un échange avec les médias, lundi 10 novembre, Samuel Mbemba a exprimé sa satisfaction face à cette reconnaissance continentale qui, selon lui, constitue une victoire pour le combat mené par le couple présidentiel, le gouvernement et certains acteurs de la société civile congolaise.

Il a en outre encouragé chaque Congolais à s'approprier cette lutte afin que les auteurs et commanditaires de ces crimes répondent de leurs actes devant les instances judiciaires.

Le ministre des Droits humains a par ailleurs attribué cet acte de reconnaissance au plaidoyer du Chef de l'État, Félix Tshisekedi, et de la Première ministre, Judith Suminwa, qui ont fait de l'indemnisation des victimes leur combat.