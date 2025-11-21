Madagascar: Un bloc d'émeraude de 300 kg crée l'émoi au Palais

21 Novembre 2025
allAfrica.com
Par Martin Kevin

Une découverte sensationnelle a eu lieu au Palais présidentiel d’ Ambohitsorohitra  ce jeudi 20 novembre 2025 : un bloc d'émeraude sur gangue pesant près de 300 kilogrammes. Ce trésor national, dont l'origine reste mystérieuse, met le gouvernement face à l'impératif de gérer sa vente avec une transparence totale .  

Une trouvaille d'une rareté historique  

La stupéfaction a été générale dans la capitale malgache. D'après TV5 Monde Afrique, cette découverte concerne un bloc d'émeraude, pesant environ 300 kilos et toujours fixé à sa roche mère, un spécimen d'une rareté exceptionnelle. Le ministre des Mines, Carl  Andriamparany , a qualifié cette gemme de "rêve de tout collectionneur", soulignant qu'une trouvaille de cette magnitude n'avait jamais été documentée à Madagascar.

L'origine du bloc reste nébuleuse. Le Colonel Michaël  Randrianirina , président de la Refondation, a déclaré qu'il l'avait découvert lors de leur prise de possession du Palais, ignorant qui l'y avait entreposé.

L'État promet une transparence totale  

Face à la valeur potentielle de cet objet, le gouvernement a rapidement abordé la question de sa gestion. Le Colonel  Randrianirina  a immédiatement affirmé que ce "trésor national" était destiné à être vendu. L'objectif est clair : selon les informations relayées par TV5 Monde Afrique, la vente doit être gérée "en toute transparence, afin que les profits [...] viennent renflouer les caisses de l'État."

Le Colonel Lucien  Rabearimanana , conseiller du président, a insisté sur la nécessité d'une totale visibilité pour "éviter toute accusation de corruption." Par ailleurs, la même source indique que ce bloc pourrait être au Palais depuis des années, les anciens présidents ( Rajoelina  et  Rajaonarimampianina ) ayant choisi de ne pas le vendre. Le ministère des Mines est désormais chargé de coordonner l'expertise et la mise en vente.

