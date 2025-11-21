À un mois de la Coupe d'Afrique des nations 2025, l'Autorité nationale de la Presse (Anp) a lancé ce 20 novembre 2025 au siège de l'Anp, une masterclass dédiée au journalisme sportif. Une formation stratégique où Dr Alfred Dan Moussa a rappelé le rôle central des médias dans la cohésion nationale et la mise en valeur du sport.

Dès l'ouverture , un souffle d'urgence et d'ambition a porté la conférence inaugurale, autour du thème « La presse au service des grands évènements sportifs comme outil de promotion économique et touristique »,

Devant 27 d'auditeurs, Dr Alphonse Dan Moussa a replacé le journalisme sportif au coeur des grands rendez-vous qui rythmeront 2025-2026 : CAN au Maroc, Mondial 2026 à 48 équipes, et enjeux économiques croissants autour du sport. La Master class, structurée en cinq modules (2 avant et 3 après la CAN), veut armer les journalistes ivoiriens pour couvrir ces événements avec rigueur, mesure et profondeur. Car pour lui, informer n'est pas un slogan : c'est un métier exigeant qui refuse l'emportement du supporter et le désordre du fanatisme.

Au fil de son intervention, le conférencier a convoqué la grande mémoire du football ivoirien, des légendes de club aux gloires nationales, comme pour rappeler que le récit sportif est un héritage à transmettre. Et, surtout, un ciment collectif « 33 millions d'Ivoiriens engagés », dit-il, lorsque les Éléphants entrent en scène. La CAN dépasse les clivages, les districts, les villages ; elle fond le pays en un bloc uni derrière son équipe. Une force dont les médias doivent être les garants, non les perturbateurs.

Mesure, équilibre, cohérence sont les balises qu'il fixe à une profession parfois tentée par l'excès. Aux portes d'échéances sportives et politiques majeures, il rappelle que le sport, mieux que tout autre domaine, révèle une nation à elle-même. Et offre au monde l'image d'un pays, de sa culture, de ses talents. Aux journalistes désormais d'en être les témoins lucides et les narrateurs fiables.

Lancée en 2023, cette master classe de l'ANP offre une lucarne au journalisme sportif après celle des grands genres journalistiques et le journalisme politique. Elle sera animée par d'éminents journalistes et formateurs de renoms, et se tiendra en deux sessions de 5 modules pour pour 76 heures au total.