Cote d'Ivoire: Protection de l'enfant - L'Unicef invite à mettre l'enfant au coeur des priorités

Le Représentant de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, se réjouit des actions du gouvernement ivoirien pour la promotion des droits des enfants en Côte d'Ivoire. Malgré ces actes posés, il estime que des défis demeurent. Le 19 novembre, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance (Jme), au groupe scolaire Labat de Williamsville, il a lancé un appel aux acteurs éducatifs, aux secteurs public et privé, à la société civile et aux populations :

« Mettez l'enfant au coeur de vos priorités. Engagez-vous à nos côtés pour que la nutrition, la santé et l'éducation deviennent une réalité pour chaque enfant en Côte d'Ivoire ». Car pour lui, l'avenir de l'enfant ne peut pas être un poste budgétaire. Il doit être la priorité absolue de chaque stratégie et de chaque plan de développement. C'est pourquoi il a rappelé que,

« investir dans l'enfance n'est pas une dépense, mais l'investissement le plus rentable et le plus durable que nous puissions faire pour notre société ».

Au moment où la Côte d'Ivoire célèbre cette journée, le Représentant résident a rendu hommage au acteurs éducatifs qui encadrent plus de 9 millions d'élèves en Côte d'Ivoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Notamment les enseignants, les inspecteurs, les directeurs d'école, les proviseurs, les éducateurs, dont le dévouement quotidien et la passion sont la clé de la réussite des enfants.

En cette Journée mondiale de l'enfance, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, a, pour sa part, réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre sans relâche les efforts pour assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous les enfants. Elle a invité les partenaires à soutenir les efforts de l'État, afin de bâtir une Côte d'Ivoire où chaque enfant peut rêver, apprendre, jouer et grandir en toute sécurité. « En protégeant l'enfant, en l'aidant, en lui donnant confiance, nous préparons avec justesse l'avenir d'une nation forte et prospère », a-t-elle indiqué.

Elle a salué les efforts des enseignants et les parents qui sont en avant-garde de la lutte pour la protection des droits des enfants.

La célébration a mobilisé les acteurs du système éducatif, les diplomates, les sommités du monde du football et les artistes. On a noté la participation de Murielle Ahouré, Max Gradel et de Gohou Michel. Ils étaient présents aussi bien à Williamsville qu'à l'Institut des aveugles de Yopougon, aux côtés des enfants en situation de handicap.

Ces personnalités ont insisté sur le renforcement de la protection des droits des enfants, en leur assurant l'éducation, la santé, la nutrition, etc. Elles ont également eu droit à différentes prestations, à savoir des chants, des sketches, des récitations et surtout à l'hymne national en langage des signes exécuté par les enfants malentendants. La Journée de l'enfance est mondialement célébrée chaque 20 novembre.