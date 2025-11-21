Les acteurs du système éducatif ivoirien et leurs partenaires étaient en travaux du 17 au 19 novembre 2025 à Yamoussoukro. Au menu, l'atelier de validation du cadre conceptuel, du plan d'échantillonnage et des outils de collecte de données de l'étude de référence de la Stratégie nationale de la digitalisation pour l'éducation en Côte d'Ivoire (Sndeci) 2024-2028. Soutenue financièrement et techniquement par l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), l'étude de référence constitue la pierre angulaire du dispositif national de suivi de la digitalisation du secteur éducatif. Elle permettra de mesurer, de manière objective et comparable, l'évolution des infrastructures numériques, des compétences, des usages et de la gouvernance digitale au sein du système éducatif ivoirien.

Ainsi, durant les 3 jours, les participants issus des directions centrales du Mena, de l'Agence nationale de la statistique (Anstat), du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation et l'équipe de consultation ont travaillé sur les apprenants, les enseignants, les personnels administratifs... Les différentes sections du plan de sondage et du manuel de l'enquête ont été également analysées.

Leurs contributions ont permis de renforcer la qualité, la cohérence et la fiabilité des outils. L'expert-consultant chargé de l'étude, Rodolphe Tian Bi, a fait savoir que la Sndeci ne pourra être efficacement pilotée que si ses décisions reposent sur des données robustes et scientifiquement validées.

Au nom du Directeur des technologies et des systèmes d'Information (Dtsi) M. Ephrem Yao, chef du service suivi-évaluation et statistique, a réaffirmé l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation (Mena). Il a indiqué que la prochaine rencontre concernera la validation finale du plan de sondage et des outils de collecte. Une étape qui mettra fin à la première phase du projet, avant le lancement de la collecte de données sur le terrain.

