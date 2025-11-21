En travaux pendant dix-huit (18) mois, le service des consultations externes du Chu de Cocody a fait peau neuve et a réouvert officiellement ses portes, le mercredi 19 novembre 2025. Complètement réhabilité à coût de 5 milliards de Fcfa, ce projet inauguré , par Robert Beugré Mambé, Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, s'inscrit dans la volonté de l'Etat de positionner le Chu de Cocody comme une référence nationale en soins spécialisés. Ce, grâce à un cadre modernisé plus accueillant et doté d'équipements à haute valeur médicale.

Au dire du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, ce projet renforce durablement la qualité des soins, la sécurité, l'accueil des patients et l'efficacité opérationnelle du Chu. Sa réorganisation fonctionnelle a permis une refonte complète du bâtiment. Pierre Dimba a également précisé que les locaux médicalisés passent de 52 à 66, incluant 45 box de consultations et l'accueil de 20 spécialités médicales.

Félicitant le ministre de la Santé et ses collaborateurs, le Premier ministre, Robert Beugré Mambé a expliqué que ledit projet a été conçu pour offrir un environnement moderne, techniquement performant, centré sur le confort patient et utilisateur, aligné sur les standards hospitaliers internationaux.

En outre, il a rappelé que la santé est au coeur de la politique du président de la République, Alassane Ouattara. Raison pour laquelle le chef de l'Etat a adopté un programme spécial qui vise à améliorer les conditions d'accès à la santé tant du point de vue du plateau technique que de la qualité des soins tout en facilitant l'accès par une disponibilité de proximité des centres de santé. D'où la construction et la réhabilitation de nombreux centres de santé en Côte d'Ivoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette cérémonie couplée du baptême de la 32e promotion de l'Institut national de formation des agents de santé (Infas) dénommée Beugré Mambé, le Premier ministre n'a pas manqué de manifester sa grande joie. Il a encouragé ses filleuls à savoir, des infirmiers, sage-femmes, techniciens supérieurs de santé et ceux de la 3e promotion des auxiliaires en pharmacie au travail bien fait. « Votre rôle dans la chaîne de soins est déterminant et très exigeant...Que votre carrière soit bénie et qu'elle brille » a-t-il souhaité.