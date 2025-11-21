Cote d'Ivoire: Fashion Week Abidjan 2025 - Les organisateurs entendent mettre en lumière 'l'excellence à l'africaine'

20 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par moriba sanogo

Abidjan se prépare à accueillir, du 8 au 14 décembre, la deuxième édition de la Fashion Week Abidjan by Elie Kuame. L'événement se tiendra au Centre culturel ivoiro-coréen où créateurs, professionnels et passionnés sont attendus pour une semaine entièrement consacrée à la mode africaine et à ses nouvelles ambitions.

À la faveur d'une conférence de presse organisée ce 18 novembre, à Genesis Holding Company, à Cocody, les organisateurs ont dévoilé les contours de cette édition articulée autour du thème :

"Excellence à l'Africaine". Elie Kuame et Georgette Griffit, les co-fondateurs de l'événement, ont présenté une programmation étoffée et affiché leur volonté de renforcer la place de la mode ivoirienne sur la scène mondiale.

Parmi les figures attendues cette année, Olivia Yacé tiendra un rôle particulier. L'ancienne Miss Côte d'Ivoire, désormais reconnue au-delà du continent, incarnera l'image d'une jeunesse ivoirienne assurée et créative. Pour les organisateurs, sa présence est un signal clair : « celui d'une mode qui veut conjuguer raffinement, identité et ouverture ».

Pour Elie Kuame, la Fashion Week d'Abidjan n'a pas vocation de se limiter à un rendez-vous mondain. Il la présente comme un espace de travail et d'expérimentation où les savoir-faire artisanaux côtoient les approches innovantes. « L'objectif est de donner du relief aux textiles locaux, d'offrir un cadre structuré aux jeunes stylistes et de consolider une industrie qui gagne en crédibilité », a-t-il affirmé.

Cette philosophie se reflète dans la programmation. Les premiers jours seront marqués par des panels et des échanges autour de thématiques clés. À savoir "L'entrepreneuriat féminin", "Les mutations numériques" et "Les nouvelles pratiques créatives". La semaine fera également la part belle à des moments de rencontre entre acteurs du secteur, avant le grand show dirigé par Gilles Touré, point culminant de l'événement. Les jeunes talents seront mis en avant, à travers le concours Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. La clôture se fera dans un format plus convivial, autour d'un brunch dédié aux professionnels et amateurs.

Pour Georgette Griffit, cette édition marque un tournant décisif. Elle estime que la Fashion Week Abidjan s'affirme « désormais comme une plateforme plus inclusive, mieux connectée aux enjeux contemporains et ouverte aux synergies internationales ».

Les organisateurs visent un public de plus de 100 000 personnes, en présentiel et en ligne. Leur ambition est d' installer durablement la Fashion Week Abidjan dans le calendrier des grands rendez-vous de la mode, avec une identité propre et un ancrage africain pleinement revendiqué.

