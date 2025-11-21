Guinée Bissau: La CPLP envoie une mission d'observation électorale en Guinée-Bissau

Luanda — La Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) a mis en place une mission d'observation (MOE) pour les élections présidentielles et législatives anticipées en Guinée-Bissau, prévues le 23 de ce mois, à la demande des autorités guinéennes, qui est arrivée dans le pays mardi.

La MOE est dirigée par le lieutenant-général Luís Diogo de Carvalho, ancien directeur du Centre d'analyse stratégique de la CPLP, et comprend 22 observateurs internationaux, parmi lesquels des diplomates et des techniciens désignés par les États membres, des députés désignés par l'Assemblée parlementaire de la CPLP (AP-CPLP) et des fonctionnaires du Secrétariat exécutif de l'organisation.

La mission restera à Bissau jusqu'au 25 du même mois, après l'arrivée, le 15 novembre, d'une équipe d'évaluation du Secrétariat exécutif. Elle aura pour mission de suivre la phase finale de la campagne électorale, le jour du scrutin, le dépouillement des votes et la publication partielle des résultats.

La MOE coordonnera ses actions avec les autres organisations internationales présentes, notamment la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union africaine (UA).

Les observateurs seront organisés en équipes et déployés dans le Secteur autonome de Bissau (SAB) et d'autres régions du pays.

Ils effectueront par ailleurs une reconnaissance préalable de leurs zones de couverture respectives afin de planifier au mieux leurs déplacements entre les bureaux de vote qu'ils observeront le jour du scrutin.

Le CPLP salue l'engagement des autorités, des candidats à la présidence, des partis politiques et de la Commission électorale nationale (CNE) en faveur d'élections pacifiques, inclusives et simultanées, ce qui renforce la démocratie dans l'espace lusophone.

Il est important de noter qu'une déclaration préliminaire sera publiée à la fin de la mission et lue publiquement par le chef de mission.

Lors de cette première journée d'activités, le chef de la Mission d'observation électorale a présidé une réunion avec les ambassadeurs de la CPLP accrédités en Guinée-Bissau, notamment Mário Augusto (Angola), Pablo Cardoso (Brésil) et Miguel Silvestre (Portugal), qui ont formulé des observations pertinentes pour le succès de la Mission d'observation électorale de la CPLP.

La Communauté possède déjà une expérience notable en matière d'observation électorale, ayant commencé à envoyer des missions d'observation électorale en 1999, la première ayant eu lieu lors du référendum sur l'autodétermination au Timor Oriental.

Au cours des cinq dernières années, la CPLP a établi des missions dans plusieurs États membres, notamment pour les élections générales en Angola (24 août 2022), les élections générales en Guinée équatoriale (20 novembre 2022) et les élections législatives à Sao Tomé-et-Principe (25 septembre 2022), les élections présidentielles et législatives au Timor Oriental (en 2022 et le 21 mai 2023, respectivement) ; les élections législatives en Guinée-Bissau (4 juin 2023) ; et les élections générales au Mozambique (9 octobre 2024).