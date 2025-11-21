Congo-Kinshasa: La MONUSCO appuie les organisations communautaires dans la recherche de la paix

communiqué de presse

Avec l'appui financier et technique de la section des Affaires civiles de la MONUSCO, l'ONG Africa Reconciled a organisé à Goma une formation destinée à renforcer les compétences d'une trentaine d'acteurs locaux engagés dans la consolidation de la paix.

Du 17 au 19 novembre, les participants ont suivi un programme axé sur les approches formelles et informelles de résolution des conflits. À terme, le projet prévoit de doter 300 acteurs, hommes et femmes de Goma et du territoire de Nyiragongo, d'outils de médiation, de plaidoyer, de gestion de projets sensibles aux conflits et de soutien psychosocial.

Cette zone du Nord-Kivu fait face à des tensions récurrentes, alimentées par la désinformation, les discours de haine et les stéréotypes identitaires, ce qui fragilise la cohésion sociale et entretient un climat de méfiance entre les communautés.

« Le but de ce projet est d'aider les acteurs de paix de Goma à harmoniser leurs interventions afin d'avoir des communautés engagées dans la prévention. Et lorsque des conflits surviennent, qu'ils soient réglés pacifiquement. » explique Ruffine Zihindula, Africa Reconciled.

Renforcer les connaissances pour prévenir les tensions

Le projet comprend des ateliers de formation, des sessions d'échanges inclusives et la mise en réseau d'organisations locales engagées dans la paix. Ces activités visent à améliorer la coordination des interventions et à promouvoir une approche communautaire de prévention des conflits.

« Nous avons réuni les acteurs oeuvrant dans la recherche de la paix à Goma pour les outiller avec l'approche formelle et informelle de résolution de conflit, mais aussi pour encourager la cohésion sociale et le vivre-ensemble à Goma et Nyiragongo. » précise Mme Zihindula.

Selon une enquête menée en juillet 2025, malgré le dynamisme du tissu associatif, les organisations locales manquent encore d'outils adaptés pour répondre efficacement aux crises communautaires.

« La persistance des conflits communautaires nous pousse à organiser cet atelier. Il est important d'appuyer les organisations engagées dans la recherche de la paix à Goma et en territoire de Nyiragongo. » estime Askofu Katindi, Africa Reconciled.

Cet atelier s'inscrit dans les cadres internationaux en faveur de la paix, notamment l'Objectif de développement durable 16 (ODD 16), l'Agenda 2250 et l'Agenda 2030. Les participants ont également intégré les dimensions de genre et d'inclusion sociale dans leurs initiatives locales.

Des acteurs engagés sur le terrain

« Cette formation arrive à point nommé. Elle appuie l'engagement des organisations dans la construction de la paix à Goma. La session porte sur la prévention et la résolution des conflits au niveau communautaire. C'est une réelle plus-value que nous allons mettre en pratique. » observe Jospin Amani, Réseau national des organisations des jeunes et enfants pour la consolidation de la paix.

« Les thématiques abordées sont essentielles, car nous travaillons dans des contextes fragiles où les membres des communautés vivent souvent dans des tensions permanentes. » indique Gladys Mukongya, Collectif des organisations féminines pour le développement.

Malgré les acquis de la formation, Africa Reconciled souligne un manque de financements dédiés à la consolidation de la paix.

« Il y a peu de financements pour la recherche de la paix. Plusieurs partenaires se concentrent sur l'humanitaire, le développement ou l'urgence, et beaucoup moins sur la consolidation de la paix. » regrette Askofu Katindi.

L'organisation souhaite poursuivre ces efforts avec le soutien du système des Nations Unies, notamment à travers de nouveaux ateliers consacrés à la lutte contre les discours de haine, à la gestion sensible aux conflits et au partage d'expériences entre acteurs locaux.