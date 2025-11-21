Sénégal: Pôle urbain du Lac Rose - L'État du pays valide un projet immobilier de plus de 700 milliards FCfa

Le Pôle urbain du Lac Rose franchit une nouvelle étape dans son développement. L'État du Sénégal, à travers la Délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Dgpu), a donné son accord pour la réalisation d'un ambitieux projet immobilier porté par Casa Orascom. L'objectif : transformer cette zone stratégique en un modèle national d'urbanisme durable, inclusif et respectueux de l'environnement.

Ce jeudi, l'entreprise promotrice a organisé une session d'information suivie d'une visite de terrain avec des journalistes afin de présenter les contours du projet, qui s'étendra sur 216 hectares.

Entièrement financé par Casa Orascom, le projet représente un investissement colossal de 761 milliards de francs Cfa. L'État du Sénégal y intervient principalement par la mise à disposition de l'assiette foncière, un partenariat public-privé qui permet d'accélérer le développement du Pôle urbain du Lac Rose.

Le directeur général de Casa Orascom, Abdou Wahab Kane, a insisté sur le caractère innovant du projet, baptisé « Ville verte ». Selon lui, cette future cité est conçue pour être accessible à toutes les catégories sociales, avec une offre diversifiée en logements, services et infrastructures.

« C'est une ville intégrée dans laquelle 90 à 95% des besoins des populations en matière de services sociaux de base, de commerce, de loisirs, etc., pourront être satisfaits », a-t-il déclaré.

L'approche se veut holistique : urbanisme, mobilité, espaces verts, et équipements publics seront pensés de manière cohérente pour garantir une qualité de vie durable.

D'une durée prévue de 7 ans, extensible à 10 ans, le projet devrait générer près de 2000 emplois directs et indirects, aussi bien dans la phase de construction que dans la gestion opérationnelle de la future « ville verte ».

Casa Orascom affirme avoir intégré, dès la conception, des mesures strictes de préservation de l'écosystème du Lac Rose et de ses environs. Les filaos et la forêt classée voisine font partie des zones protégées qui seront maintenues et valorisées dans le cadre du projet.

Avec cet investissement majeur, le Pôle urbain du Lac Rose s'apprête à devenir l'un des espaces urbains les plus modernes et les plus écologiques du pays. Ce projet pourrait contribuer à désengorger Dakar, tout en proposant un cadre de vie structuré, durable et économiquement dynamique.