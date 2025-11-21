Madagascar: Concert - Tovo J'hay et Tarika 'Zay donnent rendez-vous au CCI

21 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Après le succès de la première édition, organisée il y a moins de deux ans, le concert réunissant Tovo J'hay et Tarika 'Zay fait son grand retour au CCI Ivato ce samedi 22 novembre. Les portes ouvriront dès 12 h et les billets sont désormais disponibles, répondant à l'impatience d'un public qui réclamait cette rencontre artistique.

Pour Malala, membre du Tarika 'Zay, cette reprise s'est imposée naturellement : « Le public l'avait demandé, et le groupe a décidé d'offrir à nouveau ce moment unique ».

De son côté, Tovo J'hay partage la même excitation : « Le moment est enfin arrivé. Nous l'attendions avec impatience, et nous sommes prêts à offrir un moment exceptionnel».

L'événement est organisé par Louvto and Company, avec Salone comme sponsor officiel. Côté technique, le spectacle promet une scénographie soignée avec sono, lumière et écran assurés par Coolconcept Events.

Les deux groupes, très appréciés pour leurs styles distincts, interpréteront leurs chansons emblématiques, celles que le public aime et attend avec impatience. Le concert alternera solos, duos et même quelques surprises, le tout sans temps mort pour maintenir l'énergie du début à la fin.

Le répertoire sera revisité avec de nouveaux arrangements, une mise en scène davantage travaillée et une meilleure coordination pour offrir un spectacle encore plus abouti. Malala ajoute que plusieurs nouveaux morceaux du groupe 'Zay sortiront prochainement, une annonce qui devrait réjouir les fans.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

