Madagascar: Nosy Be - La saison des pluies commence sous tension

Les premières fortes pluies de la saison ont frappé la ville de Nosy Be avec une intensité inattendue dans la nuit de lundi à mardi, plongeant plusieurs quartiers dans une situation d'urgence. Elles ont provoqué d'importants dégâts, notamment à Andavakotoko, Camp-Vert, Dar-Es-Salam et d'autres secteurs.

Pendant plusieurs heures, des averses particulièrement violentes ont rapidement saturé les canaux et les avaloirs, déjà vulnérables en raison de l'accumulation de déchets. Le bazar d'Andavakotoko fait partie des zones les plus touchées.

Les inondations rapides, les débordements de canaux et l'instabilité du sol dans certaines zones ont provoqué une série de dégâts matériels et d'importantes perturbations dès l'aube.

Plusieurs axes ont été momentanément impraticables, bloquant la circulation urbaine aux premières heures de la matinée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des kiosques construits en matériaux précaires ont été partiellement envahis par les eaux, provoquant la perte de biens. Dans plusieurs quartiers populaires, les habitants racontent une nuit passée dans la peur et la précipitation.

Beaucoup pointent du doigt le manque de curage régulier, l'encombrement des canaux par les déchets et l'insuffisance du système de drainage existant.

Dès les premières alertes, les équipes municipales, conduites par le maire Aly Aboudou, se sont mobilisées aux côtés des habitants pour évacuer les déchets, désengorger les zones inondées et porter secours aux commerçants du quartier.

Le maire a rappelé que la dispersion anarchique des ordures a des conséquences directes sur l'environnement, en particulier sur les écosystèmes marins, déjà fragilisés.

« Que chacun fasse preuve de vigilance afin d'éviter des impacts sanitaires graves sur la population », a-t-il exhorté.