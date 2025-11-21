Cote d'Ivoire: Santé - Le service médical de la direction du contrôle financier ouvert

Le service médical de la direction du contrôle financier du ministère des finances et du budget, est désormais opérationnel. En effet, cette infrastructure médicale a été officiellement inaugurée le jeudi 20 novembre 2025, à Cocody Angré à la 7e tranche.

Le directeur du contrôle financier, Kacou Ange Joseph N'Da, a, au nom du ministre des Finances et du budget, Adama Coulibaly, salué la mise en place de ce service médical. Pour lui, l'inauguration de ce service médical constitue un événement majeur dans la vie de sa structure.

« Elle s'inscrit dans la vision du gouvernement qui est soucieux du bien-être de ses agents et a pris la pleine mesure de ce que la performance d'une administration repose d'abord sur la santé et l'épanouissement de ses ressources humaines », a-t-il déclaré, soulignant que la direction du contrôle financier avec son effectif actuel de 1110 agents déployés sur l'ensemble du territoire national, joue un stratégique dans la gestion des finances publiques de la Côte d'Ivoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour lui, ces agents ne peuvent remplir leurs missions d'en étant en parfaite santé et bénéficiant d'en environnement de travail favorable. « Ce service médical offrira aux agents et bien évidemment à leurs familles un accès facilité aux soins de santé de qualité », fait-il savoir, précisant que ce centre est ouvert à tous les agents du ministère des Finances et du budget travaillant à proximité. Il permettre des consultations régulières, un suivi personnalisé des pathologies chroniques, des campagnes de sensibilisation, de dépistages ainsi qu'une prise en charge des urgences médicales.

« Au-delà de l'aspect curatif que nous visons, ce service incarnera une véritable médecine du travail, attentif aux risques professionnels auxquels nous sommes confrontés », dit-il. Avant de saluer le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, avec à sa tête, Pierre Dimba, pour son soutien depuis la conception, la réalisation des travaux et les équipements. Par ailleurs, il a plaidé afin que ce centre soit doté d'une ambulance.

Il a invité les agents de la direction du contrôle financier à faire de centre un modèle d'excellence au sein de l'administration financière. « Je vous exhorte aussi à avoir les meilleures relations possibles avec le corps médical », a-t-il préconisé.

Le directeur régional de la santé Abidjan 2, Dr N'Dri Roger, a souligné que la santé au travail constitue un axe stratégique de la politique nationale de la santé. « Ce centre compléter l'offre existant dans la zone de Cocody en augmentant l'accessibilité des usagers et de la population aux soins de qualité », dit-il, félicitant la direction du contrôle financier pour cette initiative structurante.

« A travers la création de ce centre, vous démontrez que la performance administrative passe aussi par le bien-être physique, mental et social de vos collaborateurs. Mettre la santé au coeur du fonctionnement institutionnel est un acte de responsabilité et de modernité », a expliqué Dr N'Dri Roger.

Le président du comité d'organisation, Lucien Kouassi, a rappelé que l'objectif de ce centre est de permettre aux agents d'être efficaces, performants et de traiter les dossiers avec célérité.

Etaient présents à cette cérémonie, Kriza Christine, administrateur général du centre de santé Traoré Seydou, représentant le directeur général du budget des finances ; Lieutenant-colonel Soro Djiké Jacqueline, représentant le directeur général des douanes ; Yao Abissa Kouadio, directeur des ressources humaines de la santé et Dr Kouakou Adinon, directeur départemental de la santé de Cocody.