Congo-Kinshasa: La société civile dénonce 'l'indifférence' des autorités face aux massacres au Nord-Kivu

Les organisations de la société civile fustigent "l'indifférence" de la part du gouvernement et des élus de la province face à la récurrence des meurtres des civiles dans la partie nord de la province du Nord-Kivu.

Selon elles, depuis les dernières attaques attribuées aux rebelles ADF dans la localité de Byambwe, territoire de Lubero, qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes, aucune dénonciation et aucun message de compassion de la part des autorités n'ont été entendus.

Ce silence, soutiennent des organisations, dénote un désintéressement tant des autorités que des institutions.

Christian Kalamo, président de la société civile sous coordination de la commune de Karisimbi (Goma), estime, qu'au regard de l'accumulation des morts, le gouvernement devrait décréter un deuil national :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"C'est presque chaque jour que nos frères sont en train de perdre leur vie dans des massacres des ADF, au niveau de Beni-Lubero dans le Grand nord, là-bas."

La société civile de la commune de Karisimbi en ville de Goma (demande) au Gouvernement congolais de décréter un deuil national en mémoire de nos frères et soeurs massacrés par les ADF au niveau de Byambwe dans le Grand-Nord".

Selon lui, chaque vie arrachée mérite respect, justice et reconnaissance aussi. "Est-ce que la vie de nos frères et soeurs tués dans le Grand Nord ne dit rien ?", s'interroge-a-t-il, demandant au Gouvernement d'organiser un deuil national comme "un acte de reconnaissance envers leur souffrance".