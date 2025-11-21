Congo-Kinshasa: 135 nouveaux magistrats militaires prêts à renforcer la justice au sein de l'armée à Kananga

135 nouveaux magistrats militaires ont prêté serment à Kananga, affirmant leur engagement à renforcer la justice au sein des Forces armées de la RDC (FARDC).

La cérémonie s'est tenue lors d'une prestation de serment de la 20e session spéciale, organisée par l'Académie militaire sur le site de l'École de formation des officiers (EFO). Elle a été présidée par le vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muandiamvita, en présence de plusieurs hautes autorités militaires et judiciaires.

Ces nouveaux officiers, issus de la promotion 2024-2025, intègrent le rang d'officiers subalternes, notamment en tant que magistrats militaires, après neuf mois de formation militaire. Les récipiendaires ont exprimé leur fierté quant à la qualité de leur formation et ont promis de servir loyalement l'État congolais, dans le respect strict des lois et de la discipline.

Parmi eux, Héritier Kiatenda a déclaré :

« Nous nous sommes engagés pour servir dignement cette armée jusqu'au sacrifice suprême. C'est notre serment. »

Le vice-Premier ministre de la Défense, Guy Kabombo Muandiamvita, a rappelé que cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'armée, particulièrement en cette période où le pays est attaqué par plusieurs groupes armés, notamment la coalition rebelle AFC-M23.

Il a exhorté les officiers à mettre en pratique leurs compétences et à respecter leur serment de loyauté envers le pays :

« Vos formateurs vous ont forgé l'esprit de corps, l'exigence de loyauté et de fidélité. Ce sont toutes ces qualités qui vous ont distingués en tant qu'officiers ».

Il leur a également demandé de faire preuve d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions et de rendre une justice équitable : « Faites preuve d'impartialité dans votre fonction de magistrat et rendez une justice équitable », a-t-il plaidé.