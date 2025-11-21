Ile Maurice: Caudan ARTs Centre - Entre bain de foule et impulsion économique

Une foule dense s'est pressée au Caudan Arts Center pour accueillir le président français, Emmanuel Macron, hier. Beaucoup de personnes n'ont pas hésité à sortir leur téléphone pour capturer un selfie improvisé avec le chef d'État, profitant d'un moment rare de proximité.

Rompant brièvement avec le protocole, Emmanuel Macron s'est dirigé vers les Mauriciens présents derrière les barrières, multipliant les poignées de mains, les selfies et les échanges rapides. Les commentaires ont fusé dans la bonne humeur, certains lançant des «Vous êtes beaux !» ou encore «Faites un bisou à Brigitte».

Mais derrière cette effervescence populaire se jouait également un volet stratégique. En marge de l'arrivée du président français, l'Economic Development Board (EDB) a rassemblé des entreprises mauriciennes et françaises pour deux journées d'échanges dédiés à l'investissement, à la coopération technologique et aux partenariats économiques. C'est dans ce contexte que s'est tenu un sommet placé sous le signe de l'innovation et des projets structurants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plusieurs accords majeurs ont été signés en marge de la rencontre, renforçant la dimension opérationnelle de l'événement. Un partenariat a été conclu entre l'Agence française de développement (AFD), l'Union européenne et les autorités mauriciennes pour renforcer la gestion durable des ressources en eau. Un autre accord tripartite a réuni la State Bank of Mauritius, l'AFD et Care Africa autour d'un projet de centrale dédiée aux énergies renouvelables. Le Central Electricity Board et EDF Réunion ont également paraphé une entente portant sur le développement des énergies propres, assortie d'un engagement visant à faciliter les transferts de connaissances et d'expertise entre les deux institutions.

L'événement n'a pas été uniquement marqué par les signatures officielles. L'EDB a également organisé un concours régional d'e-sport ainsi qu'une compétition AI4GOOD de création vidéo générée par IA, initiatives destinées à encourager l'innovation régionale et à mettre en lumière le potentiel créatif des jeunes talents. Plusieurs tables rondes ont permis aux acteurs français et mauriciens du secteur de l'IA d'échanger sur les opportunités émergentes, les défis réglementaires et les perspectives d'intégration technologique.

Par ailleurs, devant le Plastic Odyssey, Emmanuel Macron a été accueilli par le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, et son junior minister, Fabrice David, ainsi que par le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, et sa junior minister, Joanna Bérenger. Après les salutations officielles, le président français a visité le navire-laboratoire, discutant avec les équipes de bord des solutions développées pour lutter contre la pollution plastique, sujet particulièrement sensible pour les deux pays.