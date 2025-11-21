Togo: Agro-industrie, tourisme, énergie - Le pays cible les entreprises marocaines

Les échanges commerciaux entre le Togo et le Maroc restent fortement déséquilibrés. Sur la période 2022-2024, les importations togolaises en provenance du Royaume chérifien, principalement engrais, machines électriques et produits manufacturés, ont atteint 170 millions de dollars, contre seulement 2,3 millions de dollars d'exportations togolaises vers le royaume, essentiellement du café et épices.

Ce constat a été au coeur du Forum d'affaires Togo-Maroc, ouvert jeudi à Lomé, qui a réuni une trentaine d'entreprises marocaines issues de la finance, de l'industrie, de l'agroalimentaire, des énergies, du numérique et des infrastructures, sous l'impulsion de Casablanca Finance City (CFC), le hub financier marocain à vocation continentale.

Pour Aziz El Khyari, directeur du développement commercial et de la coopération africaine au CFC, les opportunités togolaises s'alignent pleinement avec les expertises marocaines :

« Nous pouvons investir dans l'agriculture intensive. Nous avons un acteur incontournable de l'élevage de volaille avec nous, et une longue expérience dans l'exportation de produits périssables grâce à notre logistique frigorifique, notamment pour les fruits rouges à destination de l'Europe et de l'Amérique du Nord. »

Les entreprises marocaines voient dans le Togo une porte d'entrée stratégique vers le marché ouest-africain, soutenue par la stabilité politique du pays et son positionnement de plateforme logistique régionale.

Le Maroc est implanté depuis de longues années au Togo. Dans la banque et les télécoms, notamment.