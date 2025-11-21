Togo: Discussions hors champ

21 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Vladimir Poutine a reçu cette semaine au Kremlin Faure Gnassingbé. Les deux leaders se sont félicités de la bonne coopération bilatérale, rapporte Togo Matin paru vendredi.

Aucune annonce concrète n'a été annoncée.

« Je tiens à vous remercier pour ce que vous faites pour aider l'Alliance des États du Sahel - le Burkina Faso, le Mali et le Niger - dans leur lutte antiterroriste. Cela est également extrêmement important pour nous, car nous sommes vulnérables et exposés aux attaques des terroristes opérant dans les provinces des pays que je viens de mentionner. », a déclaré M. Gnassingbé lors de la rencontre en s'adressant au chef du Kremlin.

