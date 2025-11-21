Congo-Kinshasa: Journée de l'Enfance - Les droits des enfants fortement menacés à Beni (Bureau genre)

En marge de la célébration le 20 novembre de la journée internationale de l'Enfance, le bureau Genre, famille et enfant de Beni, au Nord-Kivu alerte que les droits des enfants sont fortement menacés dans cette région. Selon sa responsable, Ruth Sabuni, les déplacements massifs de population liés au contexte sécuritaire empêchent le respect effectif des droits des enfants.

La cheffe du bureau Genre, famille et enfant de Beni affirme que lors des déplacements massifs des familles, pendant les violences armées, les enfants subissent des violences telles que viols, exploitation économique, abandon, et de nombreux enfants non accompagnés se retrouvent en ville de Beni.

Mme Sabuni rapporte par ailleurs que la zone connaît aussi un fort taux de malnutrition et un manque d'accès aux services de base essentiels à la santé et à la prise en charge psychologique des enfants, soulignant que malgré la présence d'acteurs comme la MONUSCO et des partenaires de la protection de l'enfance, les défis restent énormes. Ces acteurs essaient de coordonner leurs efforts pour surmonter ces difficultés.

Elle ajoute que l'insécurité à Beni est à l'origine de l'exploitation économique des enfants, beaucoup étant contraints de travailler pour subvenir aux besoins familiaux, ce qui compromet leur éducation et leur développement. Elle note aussi des fermetures d'écoles et une absence d'accès à une éducation sécurisée pour des centaines de milliers d'enfants dans la région, qui demeurent exposés à des violations graves de leurs droits, y compris au recrutement forcé dans les groupes armés.