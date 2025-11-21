Congo-Kinshasa: Journée de l'Enfance - Les droits des enfants fortement menacés à Beni (Bureau genre)

21 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

En marge de la célébration le 20 novembre de la journée internationale de l'Enfance, le bureau Genre, famille et enfant de Beni, au Nord-Kivu alerte que les droits des enfants sont fortement menacés dans cette région. Selon sa responsable, Ruth Sabuni, les déplacements massifs de population liés au contexte sécuritaire empêchent le respect effectif des droits des enfants.

La cheffe du bureau Genre, famille et enfant de Beni affirme que lors des déplacements massifs des familles, pendant les violences armées, les enfants subissent des violences telles que viols, exploitation économique, abandon, et de nombreux enfants non accompagnés se retrouvent en ville de Beni.

Mme Sabuni rapporte par ailleurs que la zone connaît aussi un fort taux de malnutrition et un manque d'accès aux services de base essentiels à la santé et à la prise en charge psychologique des enfants, soulignant que malgré la présence d'acteurs comme la MONUSCO et des partenaires de la protection de l'enfance, les défis restent énormes. Ces acteurs essaient de coordonner leurs efforts pour surmonter ces difficultés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle ajoute que l'insécurité à Beni est à l'origine de l'exploitation économique des enfants, beaucoup étant contraints de travailler pour subvenir aux besoins familiaux, ce qui compromet leur éducation et leur développement. Elle note aussi des fermetures d'écoles et une absence d'accès à une éducation sécurisée pour des centaines de milliers d'enfants dans la région, qui demeurent exposés à des violations graves de leurs droits, y compris au recrutement forcé dans les groupes armés.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.