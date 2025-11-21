Congo-Kinshasa: Barrages intercontinentaux du Mondial 2026 - La RDC jouera le vainqueur du match Jamaïque-Nouvelle-Calédonie

La RDC affrontera le gagnant de la demi-finale entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie lors des barrages intercontinentaux, prévus entre le 23 et le 31 mars dans les villes de Guadalajara et Monterrey, au Mexique, l'un des trois pays hôtes du Mondial 2026.

Cette combinaison résulte du tirage au sort effectué par la Fédération internationale de football association (FIFA) le jeudi 20 novembre à Zurich, en Suisse.

Les six équipes concernées - la Bolivie, l'Irak, la Jamaïque, la Nouvelle-Calédonie, la RDC et le Suriname - représentant cinq confédérations, savent désormais ce qu'il leur reste à accomplir pour intégrer les 48 sélections qui disputeront la phase finale l'année prochaine.

Les six équipes ont été réparties en deux voies, chacune se terminant par une finale. Le vainqueur d'une demi-finale opposant deux équipes non têtes de série affrontera ensuite une équipe tête de série. Les nations qui remporteront ces finales se qualifieront pour la Coupe du Monde 2026.

Programme des barrages

Demi-finales - Voie 1 :

· Nouvelle-Calédonie (OFC) vs Jamaïque (Concacaf)

Finale - Voie 1 :

· RDC (CAF) vs Nouvelle-Calédonie (OFC) ou Jamaïque (Concacaf)

Demi-finales - Voie 2 :

· Bolivie (CONMEBOL) vs Suriname (Concacaf)

Finale - Voie 2 :

· Irak (AFC) vs Bolivie (CONMEBOL) ou Suriname (Concacaf)

« C'est une fierté d'arriver jusque-là, parce que la RD Congo n'était vraiment pas l'équipe attendue », a déclaré en exclusivité à la FIFA Timothy Fayulu, le gardien héros des tirs au but lors de la finale des barrages africains.

Pour ce portier congolais, le match de la finale du tournoi de barrage de la FIFA pourrait changer la vie de tous les Congolais qui, depuis 52 ans, n'ont pas participé à une Coupe du Monde.