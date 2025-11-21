Congo-Brazzaville: La Fondation Pro. Pro Social Inter États (PSI) présente son plan d'action stratégique

21 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Hervé Brice Mampouya

Dans sa mission visant à soutenir le développement économique, la paix et la sécurité nationale, la Fondation Pro.Pro Social Inter-États (FPSI), que dirige Orcel Bayonga-Mbondza, son représentant-résident, a initié une série d'ateliers de réflexion avec pour objectif d'élaborer un plan d'action stratégique quinquennal en soutien au président de la République dans la construction d'un avenir plus prospère et durable pour le Congo.

Selon Orcel Bayonga-Mbondza, entrepreneur social, ambassadeur de la paix, ambassadeur de l'environnement et lauréat du Prix Nuit de mérite congolais « Nous croyons en la force de la concertation et du travail en synergie. Ce plan constitue une étape cruciale pour orienter nos efforts conjoints vers un développement équilibré, garantissant le bien-être de nos citoyens. La Fondation Pro.Pro Social Inter-États s'engage pleinement à accompagner le gouvernement congolais dans la mise en oeuvre de ces axes fondamentaux pour le progrès de notre nation ».

Ce plan d'action s'articule autour de dix axes prioritaires : sécurité alimentaire et autonomie agricole, santé et réduction de la mortalité, emploi et entrepreneuriat, diversification économique, gestion des métiers essentiels, éducation et formation, environnement et énergie, sécurité et réinsertion, logement et infrastructures, jeunesse et cohésion sociale. Le document stratégique quant à lui se veut une feuille de route pour accompagner les politiques publiques et mobiliser les partenaires "autour d'un objectif commun qu'est le développement durable, inclusif et équilibré".

La FPSI mettra à la disposition du ministre des Finances, du budget et du portefeuille public, le document détaillé ainsi que le mode opératoire de ce plan d'action afin qu'il prenne connaissance de ces axes et en soutienne la mise en oeuvre concrète. « Notre ambition est de soutenir l'efficacité de ce plan, pour accélérer la croissance économique, renforcer la paix sociale et garantir la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens » a ajouté le représentant résident.

La Fondation Pro.Pro Social Inter-Etats est "engagée à accompagner le gouvernement congolais", convaincue que "c'est en travaillant ensemble que nous bâtirons un avenir meilleur pour notre Nation."

