Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'Upads veut retrouver sa place de parti moteur

Le Premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), Pascal Tsaty Mabiala, a rappelé le 20 novembre à Brazzaville lors de l'ouverture du deuxième congrès ordinaire de ce parti de l'opposition, que ces retrouvailles ont pour principale mission de tracer un nouveau cadre pour mieux structurer et faire fonctionner le arti tpour les cinq prochaines années.

Placé sur le thème « Militants et sympathisants de l'Upads, dans l'unité et la discipline, fidèles aux idéaux du camarade Pascal Lissouba, rendons à notre parti son énergie conquérante pour un Congo nouveau », le deuxième congrès ordinaire de cette formation politique regroupe jusqu'au 22 novembre les délégués venus des quatre coins du pays.

« Le congrès de l'Upads qui a fait couler tant de salive et d'encre, qui a été le prétexte de création des dissidences sous le couvert des courants dont le concept a été dévoyé, s'ouvre aujourd'hui dans un climat apaisé à la satisfaction de tous. Il permettra de rétablir notre crédibilité bien écornée, avec cette incompréhensible guerre des égaux que se livrent inlassablement les héritiers de Pascal Lissouba, » a indiqué Pascal Tsaty Mabiala.

Selon lui, ce congrès ouvert en présence de plusieurs partis de l'opposition et de la majorité présidentielle constitue "un geste fort qui exalte les valeurs républicaines et le vivre ensemble". Elle est, a poursuivi, le chef de file de l'opposition congolaise, une réaffirmation de la proximité idéologique des partis politiques au Congo qui appartiennent pour la plupart à la social-démocratie. C'est ainsi qu'il a salué la présence du Parti congolais du travail (PCT), qui reflète, d'après Pascal Tsaty-Mabiala, « qu'une autre approche managériale de la vie politique congolais est possible », en dépit des divergences politiques.

"La question du vivre ensemble serait un enjeu qui interpelle à la fois l'histoire, la politique, la sociologie et qui met en évidence les défis de l'intégration nationale. Elle se heurte cependant à quatre obstacles : l'héritage historique et sociopolitique, le poids des ethnies dans la construction inachevée de la conscience nationale, les failles du système politique institutionnel et la peur du qu'en-dira-t-on ou que pensent nos militants », a-t-il expliqué, précisant que le vivre ensemble devrait plutôt être fondé sur « le patriotisme, l'éthique et le mérite » qui doivent devenir le moteur de l'action publique et du comportement citoyen.

Profitant de ce rassemblement, Pascal Tsaty-Mabiala a rendu un vibrant hommage à tous les dirigeants émérites de l'Upads et en particulier à son président fondateur, le Pr Pascal Lissouba, qui a marqué, selon lui, d'une pierre blanche l'histoire du Congo. « Pascal Lissouba, c'est lui qui a initié le projet politique, lequel a donné naissance à l'humanisme auquel nous sommes associés. Notre engagement à le pérenniser, à le densifier, à défendre les idées de paix, de patriotisme et de progrès qu'il professe, en lui apportant bien sûr une fraîcheur et une jeunesse là où cela est nécessaire, est pour nous un sacerdoce », a-t-il rappelé.

Réitérant ses appels à l'unité des cadres, militants et sympathisants, le premier secrétaire de l'Upads a rappelé la promesse de faire de cette formation politique, un parti modernisé, réorganisé, autonome et décentralisé, capable d'affronter avec courage les batailles présentes et à venir.

« Car, l'unité ne se réalisera pas sans démocratie interne et surtout sans la discipline exemplaire à tous les niveaux de l'échelle du parti pour enfin retrouver son énergie conquérante. Saisissons cette opportunité que nous offre notre deuxième congrès ordinaire pour prendre ce nouvel élan, pour réaffirmer notre adhésion à la vision et aux idéaux de Pascal Lissouba, pour rebâtir les fondations de la confiance du peuple et pour retrouver notre place de parti moteur sur l'échiquier politique congolais », a conclu Pascal Tsaty Mabiala devant les congressistes.

Notons que l'un des enjeux majeurs de ce congrès est l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante.