Sénégal: Décès d'Ankiling Diabone - Le seigneur du tatami perd son dernier combat

Le sport sénégalais est en deuil. Le judo vient de perdre un illustre combattant qui a régné pendant une dizaine d'années sur le tatami sénégalais. Ankiling Diabone est décédé ce jeudi à Ziguinchor, à l'âge de 70 ans.

Alité depuis plusieurs mois, Ankiling Diabone a finalement été vaincu par la maladie. Le judoka a rendu l'âme hier (jeudi 20 août), dans la journée, à l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Le natif d'Oussouye quitte ce bas monde, avec un rêve qui ne sera malheureusement pas accompli. « Je compte finir ma maison qui est en construction ici. Après mènerais une vie tranquille entre le marigot de Sam-Sam, la forêt et mon domicile. Je pourrais accueillir chaque année mes enfants et mes petits-enfants qui vivent tous en Europe » avait déclaré l'athlète le plus titré du judo sénégalais, lors d'un entretien accordé en juillet 2025, au magazine le Soleil du Sud.

Hélas, son rêve d'une retraite tranquille à Sam-Sam (son village d'adoption) est ainsi brisé par la faucheuse. Jointe au téléphone, Hortance Diédhiou a eu du mal à cacher sa douleur. « Je ne sais même pas quoi vous dire. J'ai mal, je suis plongée dans le chagrin depuis que j'ai appris la nouvelle », a fait savoir la triple championne d'Afrique du Judo, formée par le défunt. Ankiling, témoigne-t-elle, était plus qu'un formateur. C'était un père, un modèle, un mentor. C'est lui, poursuit Hortance Diedhiou, qui m'a transmis le mental et cette rage de vaincre qui m'accompagnent à chaque que je monte sur le tatami.

« Je suis allé lui rendre visite lors de mon séjour au mois d'août dernier et j'en ai profité pour lui présenter Marie Aguene Diatta, que je considère comme notre relève. Il était tellement content. Je lui préparais une surprise et je comptais beaucoup sur sa présence pour l'inauguration de mon centre de judo, qui était prévue en décembre », révèle Hortance Diédhiou. Elle a ensuite observé un silence de quelques minutes avant de couper le téléphone.

Ankiling Diabone a gagné une dizaine de médailles d'or au Sénégal. Au niveau continental, celui que l'on surnomme Afambil (le déménageur) à Oussouye a gagné l'or en individuel et en équipe en 1983, le bronze en 1984, l'or en 1986 et 1987. Ce qui fait un total de 4 titres de champion d'Afrique. Il a participé à deux championnats du monde et une coupe du monde qui n'ont malheureusement pas été fructueux. Le champion de lutte du Kassa a aussi gagné plusieurs médailles lors de tournois organisés en Europe et en Afrique.

Entre temps « Demeu bi »(le sorcier) comme le surnommaient ses adversaires et ses coéquipiers de l'équipe nationale de judo a occupé le poste de conseiller technique régional à partir de 1985, qu'il cumule avec l'enseignement puis la direction du stade Aline Sitoé Diatta. Il crée le Judo club Casamance avec lequel il remporta cette même année 4 titres de champion du Sénégal.