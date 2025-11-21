Sénégal: Ministère des Pêches - Baisse de 19 % du budget

21 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Omar FEDIOR

Le projet de budget 2026 du ministère des Pêches et de l'Économie maritime connaît une baisse de 19 % par rapport à l'année dernière.

Le budget, défendu par le ministre Fatou Diouf, enregistre une réduction significative, qui impose un recentrage des priorités sur la gestion durable des ressources halieutiques. Le budget total du ministère est fixé à 32 546 528 804 FCfa contre 40 039 641 597 FCfa en 2025.

Cela représente une diminution de 7,48 milliards de FCfa. Selon le document, cette baisse est causée par une double contraction. Les ressources internes passent de 27,18 milliards de FCfa à 24,55 milliards de FCfa. Les ressources externes passent de 12,86 milliards de FCfa à 8 milliards de FCfa.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.