Sénégal: Ministère des Pêches - Baisse de 19 % du budget

Le projet de budget 2026 du ministère des Pêches et de l'Économie maritime connaît une baisse de 19 % par rapport à l'année dernière.

Le budget, défendu par le ministre Fatou Diouf, enregistre une réduction significative, qui impose un recentrage des priorités sur la gestion durable des ressources halieutiques. Le budget total du ministère est fixé à 32 546 528 804 FCfa contre 40 039 641 597 FCfa en 2025.

Cela représente une diminution de 7,48 milliards de FCfa. Selon le document, cette baisse est causée par une double contraction. Les ressources internes passent de 27,18 milliards de FCfa à 24,55 milliards de FCfa. Les ressources externes passent de 12,86 milliards de FCfa à 8 milliards de FCfa.