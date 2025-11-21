Sénégal: El Malick Ndiaye salue le lancement du dispositif Écosystème Startup

Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a pris part, ce jeudi 20 novembre au matin, au lancement officiel du dispositif Écosystème Startup, une initiative stratégique destinée à soutenir les start-up sénégalaises.

Grâce à ce nouveau dispositif, le Sénégal se dote désormais d'un cadre clair pour accompagner les jeunes entrepreneurs.

L'ambition fixée par le gouvernement à l'horizon 2034 est la suivante : 500 startups labellisées, des dizaines de milliers d'emplois créés et un écosystème local suffisamment robuste pour rayonner au-delà des frontières.

Le Président El Malick Ndiaye a salué l'engagement de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, qui ont placé l'innovation, la digitalisation et la transformation structurelle au coeur du projet national.

Il a également félicité le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, ainsi que le Directeur de la Promotion du Numérique, pour le travail accompli et leur détermination à structurer un écosystème capable de porter le Sénégal dans la nouvelle économie mondiale.

Face aux jeunes entrepreneurs présents, le Président de l'Assemblée nationale a tenu un message fort : « Vous êtes au centre de cette ambition nationale. Votre audace, votre créativité et votre détermination constituent l'un des piliers du Sénégal de 2034 et du Sénégal de 2050. »