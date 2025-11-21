Sénégal: Facilitation des procédures du Hajj - Le pays élu au Programme «Tariq Makkah»

Le Sénégal devient le deuxième pays africain élu à l'initiative «Tariq Makkah» (La Route de La Mecque). Cette initiative, qui a déjà enregistré l'adhésion de 8 pays dans le monde, vise à faciliter les procédures d'enregistrement des pèlerins jusqu'aux sites d'hébergement en Arabie Saoudite.

La délégation officielle du Sénégal à la grande conférence et exposition du Hajj a été reçue au stand du ministère du Hajj et de la Umrah, au Super dôme de Djeddah, par le général Dr Saleh bin Saad Al Morbei, directeur général du Bureau des passeports et de l'état civil du ministère de l'Intérieur du Royaume d'Arabie saoudite, selon un communiqué.

Cette rencontre a eu lieu en marge de la Conférence internationale et exposition du Hajj 2026, organisée à Djeddah et destinée à la préparation du prochain pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam, précise la note. En effet, renseigne la même source, les autorités saoudiennes ont approuvé la demande de l'inscription du Sénégal au programme «Tariq Makkah» à partir de l'édition 2026 du Hajj.

Ce programme initié depuis cinq ans a déjà enregistré l'adhésion de 8 pays, dont la Malaisie, l'Indonésie, la Turquie, le Bangladesh, le Maroc, le Pakistan, la Côte d'Ivoire et les Maldives. «Le Sénégal devient ainsi le deuxième pays africain et le neuvième pays au monde à bénéficier de ce programme qui révolutionnera en profondeur le déploiement des pèlerins sénégalais aux Lieux saints de l'Islam», ajoute le document.

Lequel indique que l'objectif de «La Route de la Mecque» est de faciliter les procédures d'enregistrement des pèlerins sénégalais depuis l'aéroport d'embarquement (Aibd), de réduire sensiblement la durée des formalités d'arrivée en terre saoudienne, de convoyer les bagages des pèlerins en toute sécurité jusqu'à leurs sites d'hébergement.

Les pèlerins arrivant à Médine rejoignent directement en bus leurs hôtels où leurs bagages leur seront livrés, d'après la note. Le communiqué souligne que ce programme sera géré par une équipe interdépartementale composée de représentants des ministères saoudiens des Affaires étrangères, du Hajj et de la Oumra, de la Santé, de l'Intérieur, des services des Douanes, des passeports, de l'Autorité générale de l'aviation civile et du Centre de données nationales en parfaite coordination avec les équipes sénégalaises.