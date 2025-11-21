Sénégal: Industrie nationale de défense - Le pays mobilise les investisseurs pour une autonomie stratégique

L'Armée sénégalaise a organisé, hier, à Dakar, une journée de mobilisation des investisseurs nationaux afin de poser les bases d'une véritable industrie de défense. Présidée par le ministre des Forces armées, la rencontre a mis en avant la volonté de l'État de réduire sa dépendance aux importations et de développer des capacités locales de conception et de production d'équipements militaires.

L'Armée sénégalaise veut créer une synergie entre les investisseurs, les chercheurs et tous les acteurs privés et publics concernés par l'industrie de défense. C'est pourquoi elle a organisé, hier, à Dakar, une journée de mobilisation des investisseurs nationaux pour l'industrie de défense. La rencontre a été présidée par le ministre des Forces armées.

Dans son discours, le général Birame Diop a rappelé la volonté de l'État du Sénégal «de réduire sa dépendance aux importations d'équipements militaires». «Dépendre excessivement des importations d'équipements de défense est une vulnérabilité critique qui met en jeu notre sécurité, notre liberté d'action et surtout notre souveraineté. C'est pourquoi, notre pays s'est résolument lancé dans la quête de l'autonomie stratégique. Ce choix n'est ni un isolement ni un repli», a déclaré le ministre des Forces armées.

Pour le général d'armée, Mbaye Cissé, chef d'État-major général des armées, l'ambition du président de la République est de «donner au Sénégal les moyens de défendre sa souveraineté, de protéger sa stabilité». Pour atteindre cet objectif de souveraineté, il faut, a renseigné le ministre Birame Diop, maitriser une partie de la chaine de valeur de la production d'équipements militaires. Ainsi, le Sénégal doit développer ses «capacités endogènes de conception, de fabrication et de maintenance». Les acteurs du patronat sont, à son avis, des «partenaires privilégiés» pour réussir cette mission.

«En unissant nos forces, nous pouvons faire de ce secteur un pilier de notre souveraineté et un moteur de notre développement», a ajouté le général Birame Diop. Par ailleurs, le général d'armée, Mbaye Cissé a informé qu'un projet de loi sur l'industrie de défense nationale a été finalisé et soumis aux autorités. Ce texte dans le circuit, ajoute le chef d'État-major général des Armées, «fixe les principes, les responsabilités et les instruments de gouvernance de ce nouveau secteur stratégique».

«Ce texte, une fois adopté et promulgué, permettra la création d'une Agence nationale de l'industrie de défense, chargée de coordonner la mise en oeuvre des projets, de garantir la transparence des partenariats et d'assurer la cohérence entre les besoins des Forces armées et les capacités industrielles», a expliqué le général d'armée, Mbaye Cissé.

Il a invité les investisseurs nationaux, les chefs d'entreprise et les porteurs de capitaux à inscrire leur nom dans l'histoire de cette initiative nationale. «Investir dans l'industrie de défense, c'est financer l'innovation nationale, l'emploi des jeunes et la fierté du pays», a ajouté M. Cissé.