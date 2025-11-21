Angola: La Corée du Sud investit dans le transport maritime à Cabinda

Cabinda — L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée du Sud en Angola, Kwangjin Choi, a exprimé jeudi à Cabinda l'intérêt de son pays pour investir dans le secteur du transport maritime régional.

À l'issue d'une audience accordée par la Gouverneure de Cabinda, Suzana de Abreu, le diplomate a déclaré à la presse que des hommes d'affaires sud-coréens envisageaient de fournir des navires pour le transport de passagers et de marchandises à cette région isolée du nord de l'Angola.

Il a ajouté que, lors de cette rencontre avec la Gouverneure, l'intention de la Corée du Sud d'investir dans le secteur agricole de la province avait également été évoquée, compte tenu du potentiel de la région dans ce domaine.

Il a rappelé que, depuis la visite officielle du président de la République, João Lourenço, en Corée du Sud l'année dernière, la coopération entre les deux pays s'est intensifiée, comme en témoigne la présence d'entreprises sud-coréennes à la dernière édition de la FILDA (Foire Internationale de Luanda), où elles ont présenté plus de 40 produits différents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À Cabinda, l'ambassadeur a visité la raffinerie locale, la centrale thermique de Malembo, le port de Cabinda et le terminal maritime de passagers.