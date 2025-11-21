Cote d'Ivoire: Plusieurs dizaines de milliers de demandeurs d'asile burkinabés et maliens obtiennent le statut de réfugiés

En Côte d'Ivoire, plus de 69 000 demandeurs d'asile burkinabés et 1 500 maliens se sont vus reconnaître le statut de réfugié ces dernières semaines. Une « révélation » discrète tirée d'un simple tableau de bord technique mis en ligne ce 20 novembre. Le document est signé du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies et de la Daara, la direction ivoirienne en charge de l'aide aux réfugiés. Un changement symbolique avant tout.

La Côte d'Ivoire accueille désormais près de 80 000 réfugiés, contre 2 500 auparavant. À l'origine de cette reconnaissance : un arrêté interministériel, adopté le 2 juillet dernier sans pour autant faire l'objet de médiatisation. « Il faut se référer au journal officiel » indique le gouvernement, contacté par RFI. Le document, que nous avons pu consulter, circulait depuis plusieurs semaines dans les organisations humanitaires, selon nos informations.

Le texte offre le statut de réfugiés aux demandeurs d'asile enregistrés à partir de mai 2021. Ceux qui ont fui les violences dans le sud du Burkina Faso et du Mali, pour s'abriter dans le nord de la Côte d'Ivoire.

Un cadre du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR) salue la mesure. « Abidjan reconnaît enfin ce statut aux Burkinabés et aux Maliens. Ils pourront avoir des papiers d'identité et des passeports spéciaux, pour faciliter leurs démarches et leur circulation ». Dans les faits, la loi ivoirienne de 2023 sur le statut des réfugiés garantissait déjà des droits équivalents aux demandeurs d'asile, comme par exemple celui de travailler en Côte d'Ivoire.

Selon l'arrêté interministériel, la Daara, la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, sera chargée de mettre en oeuvre les programmes humanitaires à destination de ces néo-réfugiés. D'après l'un des responsables de la Daara, le statut de réfugié ouvre aussi la voie à des retours volontaires assistés vers le pays d'origine. Difficile à envisager en raison de la situation sécuritaire au Sahel.