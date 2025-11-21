Angola: La population de Huíla augmente de 27,77 % en 10 ans

Lubango — La population de la province de Huíla est passée de 2 497 422 habitants en 2014 à 3 302 866 en 2024, selon les données définitives du recensement publiées jeudi à Luanda par l'Institut national de la statistique (INE).

La province de Luanda est la plus peuplée, concentrant 24,1 % de la population du pays, suivie de Huíla avec 9,0 %. Viennent ensuite Huambo (7,4 %), Benguela (7,1 %), Cuanza Sul (6,4 %) et Bié (6,2 %).

Ces provinces concentrent 60,1 % de la population résidente totale du pays, notant une augmentation de 9 %.

Avec ces chiffres, la population de Huíla a augmenté de 805 444 habitants, répartis dans 23 municipalités actuelles, contre 14 il y a dix ans.

De 1 186 589 hommes et 1 310 833 femmes, la province compte désormais 1 599 066 hommes et 1 703 799 femmes, soit un indice de masculinité de 93,9 %, ce qui signifie qu'il y a près de 94 hommes pour 100 femmes. L'indice national de masculinité est de 96 %.

Parmi les autres chiffres notables du recensement de 2024 concernant Huíla, on note l'âge moyen de sa population, qui s'est stabilisé à 16 ans, un taux d'alphabétisation de 56,5 % et 61,8 % des ménages dirigés par des hommes et 38,2 % par des femmes.

L'enquête menée à Huíla a couvert 4 469 zones, dont 295 urbaines et 4 174 rurales.

Les résultats définitifs du recensement de 2024 indiquent que la population résidente de l'Angola au 19 septembre 2024 (date du recensement) s'élevait à 36 604 681 habitants, dont 17 931 985 hommes (49 %) et 18 672 696 femmes (51 %).

Au cours des dix dernières années, la population résidente de l'Angola est passée de 25 789 024 habitants (recensement de 2014) à 36 604 681 habitants (recensement de 2024), soit un taux de croissance de 3,5 % sur cette période.

Aux abords de la capitale, Lubango, dans la province de Huíla, la commune de Hoque a été détachée pour former une nouvelle municipalité du même nom, entraînant une réduction de son territoire et de sa population. Elle demeure cependant parmi les dix municipalités les plus peuplées d'Angola.