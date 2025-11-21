Angola: Le Brent en baisse de 0,79 dollar

21 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/SB

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a débuté sa cotation à 62,98 dollars ce vendredi, soit une baisse de 0,79 dollar par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Avec ce repli, le prix du Brent, pour livraison en janvier 2026, s'oriente vers un repli hebdomadaire, tandis que les investisseurs analysent une proposition de paix pour l'Ukraine soutenue par les États-Unis et la Russie.

Jeudi, le prix du « or noir » a fluctué entre 62,94 et 64,40 dollars, selon le site spécialisé « investing.com ».

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également un point de repère pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2025 a été établi sur la base d'un prix de 70 dollars le baril et d'une production estimée à 1 098 000 barils de pétrole par jour.

