Angola: La FAN annonce la réhabilitation de l'École « Commandant Bula » à Negage

20 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAR/BS

Uíge — Le porte-parole de la Force aérienne nationale (FAN), le brigadier Morais Canamua, a annoncé la future réhabilitation de l'ancienne École nationale de l'Aviation militaire « Commandant Bula », située dans la municipalité de Negage, province d'Uíge.

L'aérodrome-base n°119 de Negage a contribué à la formation de plusieurs pilotes de l'Armée de l'air nationale entre 1981 et 1991.

Le responsable, qui s'exprimait jeudi en marge de la présentation du nouveau commandant de la première région de la FAN, le lieutenant-général Osvaldino da Conceição, a rappelé que l'ancienne école nationale de l'Aviation militaire fut une référence dans la formation de nombreux cadres de cette corporation.

Pour cette raison, a-t-il indiqué, l'Armée de l'air nationale et les Forces armées angolaises nourrissent la volonté de la réintégrer dans le système de formation des pilotes.

Sans avancer de date pour le début des travaux, il a précisé que les installations seront réhabilitées et qu'il s'agit d'une préoccupation inscrite dans les plans stratégiques de l'Armée de l'air nationale.

L'ancien centre d'instruction dispose d'une piste, d'un secteur administratif, d'un entrepôt, de dortoirs, ainsi que d'autres infrastructures.

Le nouveau commandant de la première région de la FAN, ainsi que d'autres officiers récemment nommés, ont été présentés au gouvernement local et aux militaires de l'unité de l'Armée de l'air de Negage.

