Afrique: L'Angola et la Namibie recommandent un renforcement de la sécurité à leur frontière commune

Menongue ( — L'Angola et la Namibie ont recommandé, mercredi, le renforcement de la sécurité à leur frontière commune, notamment par des patrouilles conjointes et un partage d'informations.

Cette recommandation figure dans le communiqué de presse à l'issue de la réunion bilatérale qui s'est tenue à Menongue du 17 au 19 de ce mois, au cours de laquelle ont participé des délégués des ministères de l'Intérieur des provinces de Cubango (Angola) et de Rundu-Okavango Est, Nkure Nkuru-Kavango Ouest et Ohangwena (Namibie).

Selon le document, les deux pays, se basant sur le nombre de violations de la frontière (4 064) et l'arrestation de 7 698 Namibiens rentrant par la même route depuis 2023, ont recommandé la mise en place de patrouilles conjointes afin de prévenir la criminalité transfrontalière et les infractions connexes.

Concernant la contrebande de carburant, il a été recommandé d'intensifier les actions opérationnelles, notamment les patrouilles et l'échange coordonné d'informations, afin de prévenir, de dissuader et de poursuivre les responsables de pratiques illicites le long de la frontière.

Compte tenu des distances entre les postes frontières terrestres et fluviaux, ainsi que de leur vulnérabilité, les parties ont également demandé le maintien d'une surveillance accrue afin de dissuader les infractions commises par les riverains et autres personnes.

Le communiqué final souligne également la nécessité de poursuivre les campagnes de sensibilisation communautaires afin de prévenir les suicides.

A propos, l'Angola a enregistré un cas dans la municipalité de Calai, impliquant un ressortissant namibien, et la Namibie a également enregistré un cas, impliquant un ressortissant angolais.

Concernant les agressions sexuelles et les tentatives d'agression, depuis 2023, l'Angola a enregistré un cas dans la localité d'Olupale, et la Namibie en a enregistré quatre dans les régions frontalières avec Cubango.

Les parties ont encouragé les autorités supérieures à poursuivre leur collaboration avec leurs homologues en vue de l'ouverture de nouveaux postes frontières dans les zones déjà identifiées comme connaissant les flux migratoires les plus importants.

Ils ont également reconnu les difficultés de contrôle des populations frontalières, dues aux distances entre les postes officiels et à l'absence de documents d'identité, ce qui facilite les passages dans des lieux inappropriés.

Ils ont mentionné l'existence d'infrastructures du côté angolais, au poste Marco-35 à Olupale, et la partie namibienne s'est engagée à porter à l'attention des autorités supérieures la nécessité d'ouvrir le poste d'Okalalulona, compte tenu des flux migratoires existants dans la région et de la distance qui le sépare du poste frontière de Katuitui (Angola).

Concernant le vol de bétail, il a été recommandé de mener une action conjointe et continue afin de dissuader la population de commettre ce crime et de signaler toute personne suspecte dans leur localité, ainsi que de poursuivre le partage d'informations sur les homicides survenus de part et d'autre de la frontière.

Dans son discours, le délégué du ministère de l'Intérieur de la province de Cubango, le commissaire José Alberto Chinhama, a reconnu que les résolutions adoptées lors de la dernière réunion bilatérale, tenue les 19 et 20 septembre 2023 en Namibie, avaient été mises en oeuvre et que de nouvelles questions d'intérêt bilatéral avaient été abordées entre les deux délégations, les mesures prises témoignant de l'évolution de la coopération en matière de sécurité frontalière.

Il a souligné que la garantie du bien-être et du développement social des deux peuples dépendait de la sécurité à la frontière commune, d'où le pragmatisme et l'opportunisme dont font preuve les délégués dans la mise en oeuvre des recommandations et décisions des supérieurs hiérarchiques.

La réunion visait à évaluer le degré de respect des résolutions de la précédente réunion, tenue à Rundu, qui avait porté sur la réduction des incidents frontaliers, l'amélioration de l'information opérationnelle entre les forces conjointes, la fraude fiscale, le braconnage, le vol de bétail et autres infractions transfrontalières.

La réunion a rassemblé 57 délégués, dont 30 de Cubango, deux agents consulaires namibiens à Menongue, ainsi que le directeur provincial de la police d'enquête criminelle des provinces d'Okavango oriental, d'Okavango occidental, d'Ohangwena et de Zambezi, en Namibie.

Les délégués ont convenu que la prochaine réunion se tiendrait en 2026 dans la province de Zambezi, en République de Namibie, et que leurs homologues des provinces de Cuando, de Cunene et de Namibe y participeraient, en fonction de l'étendue de la frontière commune.