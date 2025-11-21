Angola: Le Brent s'échange à 63,73 $US

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, principal indice de référence pour le pétrole brut exporté par l'Angola, a ouvert ce jeudi sur le marché international à 63,73 $US, soit une dépréciation d'un dollar par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Le pétrole brut de la mer du Nord, pour livraison en janvier 2026, a enregistré une variation minimale de 62,86 $US et une variation maximale de 64,85 $US mercredi, selon le site spécialisé « investing.com ».

Le prix du Brent sert à fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il fait également office de référence pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2025 a été établi sur la base d'un prix de 70 $US/baril et d'une production estimée à 1 098 000 barils de pétrole par jour.