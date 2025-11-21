Gabon: Le pays à la 46e Conférence ministérielle de la Francophonie à Kigali

21 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MAE

Le Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, également Ministre des Affaires étrangères par intérim, M. François Ndong Obiang, représente le Gabon à la 46e Session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, organisée du 18 au 20 novembre à Kigali, au Rwanda.

Placée sous le thème « 30 ans après Beijing : la contribution des femmes dans l'espace francophone », cette rencontre réunit les Ministres et représentants des États et gouvernements membres autour d'échanges approfondis sur le rôle essentiel des femmes dans la gouvernance, la diplomatie, la culture, la paix et le développement durable.

Cette session de haut niveau constitue une plateforme stratégique pour consolider les engagements en faveur de l'égalité femmes hommes, promouvoir l'autonomisation des femmes et appuyer les initiatives francophones œuvrant pour un développement inclusif et durable.

En marge des travaux, le Ministre François Ndong Obiang s'est entretenu avec plusieurs personnalités, notamment la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Mme Louise Mushikiwabo. Ces échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Gabon et l'OIF ainsi que sur les priorités communes en matière de promotion de la Francophonie et de développement.

La participation du Gabon à cette 46e Session témoigne de son attachement aux valeurs de la Francophonie et de son engagement à promouvoir les droits des femmes, tout en soutenant les actions visant à renforcer leur rôle dans la construction d'un espace francophone dynamique et solidaire.

