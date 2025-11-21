Sénégal: Mbacké Kadior - «Nguiguiss Bamba», d'un lieu de souvenir à un espace d'avenir

«Nguiguiss Bamba», lieu de rencontre historique entre Cheikh Ahmadou Bamba et Mame Cheikh Ibrahima Fall, à Mbacké Kadior (région de Louga), a été inauguré, hier, à Mbacké Kadior. C'était en prélude au Magal de cette cité religieuse prévue aujourd'hui.

L'inauguration, hier, du site dénommé «Nguiguiss Bamba», lieu de rencontre entre Cheikh Ahmadou Bamba et Mame Cheikh Ibrahima Fall, à Mbacké Kadior, a réuni les autorités étatiques et religieuses du pays. Le projet, confié à la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall, a été piloté par feu Serigne Babacar Mbow. Après dix ans de travaux, ces derniers ont été achevés et remis au khalife général des Mourides.

Dans un premier temps, il s'agissait de réhabiliter un lieu de recueillement et de dévotion : un espace très spécial pour la communauté mouride. C'est ici que Mame Cheikh Ibrahima Fall a fait son acte d'allégeance à Cheikh Ahmadou Bamba sous un arbre appelé «Nguiguiss», situé à 800 m de Mbacké Kadior, le vingtième jour du mois de ramadan. «C'est ici le berceau de la Mouridiyyah», a expliqué Serigne Dame Soda Fall, porte-parole du khalife général des Baye Fall.

Il a précisé que la réhabilitation de cet espace vise à capitaliser l'ensemble de ces faits, ce qui représente le sens même du projet, tel que recommandé par le khalife général des mourides. Toujours, selon lui, l'architecture, inspirée de celle du mausolée de Mame Cheikh Ibrahima Fall, s'étend sur une superficie d'un hectare. Outre l'éspace historique, le site comprend une résidence dédiée à Mame Cheikh Ibrahima Fall, constituée de dix huit chambres.

Celles-ci sont destinées à loger la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall lors des manifestations religieuses à Mbacké Kadior, comme l'a indiqué Serigne Fallou Mbacké, petit-fils de Serigne Bara Mbacké et compagnon de Serigne Babacar Mbow. Dans le but de perpétuer l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, un espace éducatif nommé Serigne Mame Mor Anta Saly Mbacké, père du fondateur du mouridisme, est aménagé.

Selon Serigne Fallou Mbacké, cet établissement illustre l'importance que le khalife général des mourides de l'époque, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, accordait à l'éducation sur le site historique de Mbacké Kadior. L'infrastructure pourra accueillir jusqu'à 275 enfants, âgés de 6 à 18 ans, et servira de lieu de transmission aux nouvelles générations des valeurs sociales, spirituelles et professionnelles portées par le site.

Dans le même esprit, le projet comprend un périmètre d'agro-écologie rattaché à l'espace éducatif Serigne Mame Mor Anta Saly Mbacké. Ce programme forme les pensionnaires aux techniques de l'agriculture doublement performantes, à la fois économique et environnementale afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire et le respect de la nature, des animaux et de l'environnement, conformément aux enseignements spirituels de l'islam.

Thierno Guèye, docteur en philosophie et membre du comité d'organisation, souligne que feu Serigne Babacar Mbow a créé un véritable lieu d'avenir. Lequel «participe à la formation et à l'éducation de la jeune génération».